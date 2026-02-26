Koersdirecteur weerlegt forse kritiek op de Omloop Het Nieuwsblad

De Omloop kreeg de voorbije dagen de nodige kritiek over zich heen. Maar daar is de organisator het niet mee eens.

Kritiek op parcours van de Omloop

Renners lieten de voorbije dagen horen dat de Omloop te gemakkelijk is geworden. Kuurne-Brussel-Kuurne is veel lastiger, zei onder andere Arnaud de Lie. Anderen lieten dan weer weten dat de kans op een sprint door het nieuwe parcours veel groter is.

Maar koersdirecteur Scott Sunderland is het daar allemaal niet mee eens. “Alles hangt af van de omstandigheden én de renners”, zegt hij in een gesprek met Het Nieuwsblad.

Er wordt geen slecht weer gegeven voor zaterdag, maar de wind zou wel een rol kunnen spelen. Die zou na de Bosberg immers schuin in de rug blazen.

“Wat dan weer in het voordeel van de vluchters speelt. Als je in de finale met Tenbosse, Parikeberg, Muur en Bosberg de wind in de rug hebt, dan geef ik vluchters een grote kans om uit de greep van het peloton te blijven”, vertelt Sunderland nog.

Kasseien van Kerkgate

Hij gelooft dat de wedstrijd nog alle kanten uit kan, ook na de aanpassingen die werden doorgevoerd. “Kijk, als de renners het de eerste honderd kilometer rustig aan doen, dan wordt de finale makkelijker.”





Maar als ze echt willen koersen, dan verwacht hij een andere wedstrijd. “Je mag ook niet vergeten dat de kasseien van Kerkgate terugkeren. Dat maakt het begin van de finale met Eikenberg, Wolvenberg en Molenberg een pak lastiger”, besluit hij.