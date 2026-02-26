📷 Na forfait van Van Aert: nog een Belg moet passen voor Openingsweekend

Het openingsweekend met de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne komt heel nabij. Maar na Wout van Aert moet nu ook Jasper Stuyven door ziekte afzeggen.

Geen Wout van Aert in Omloop

Over de middag werd duidelijk dat Visma Lease a Bike geen beroep kan doen op Wout van Aert. Onze landgenoot is ziek en moet passen.

Zopas maakte ook Soudal Quick-Step bekend dat één van hun grote namen moet passen. Jasper Stuyven is er eveneens door ziekte niet bij.

Eerder forfait voor Algarve

Hij ging dit weekend de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne rijden, maar dat gaat niet door. Hij wordt in de selectie vervangen door Jonathan Vervenne.

Een kleine week geleden moest Stuyven ook al passen voor de Ronde van Algarve, waardoor een belangrijk testmoment voor Soudal Quick-Step verloren ging.

Het is afwachten hoe de ziekte van Stuyven evolueert. Pas dan zal kunnen beslist worden of er nog koersen uit zijn planning moeten geschrapt worden.



