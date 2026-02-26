"Als renner nooit gereden": Sven Vanthourenhout staat voor opmerkelijk debuut

Sven Vanthourenhout staat zaterdag als ploegleider aan de start van de Omloop Het Nieuwsblad. Nochtans heeft hij totaal geen ervaring met deze wedstrijd.

Sven Vanthourenhout debuteert in Omloop

Het nieuwe wielerseizoen wordt zaterdag echt afgetrapt met de Omloop Het Nieuwsblad. Dat is zonder een zieke Wout van Aert, maar wel met een opmerkelijke debutant: Sven Vanthourenhout.

“Ik heb vorig jaar al een aantal koersen gedaan voor de ploeg, maar de Omloop Nieuwsblad is de start van de Vlaamse klassiekers waarin ik - zoals dat dan heet - 'eerste ploegleider' ben”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Ondanks het feit dat hij bij Red Bull-BORA-hansgrohe een Duitse werkgever heeft leeft de koers ontzettend binnen de ploeg, al heeft dat natuurlijk ook te maken met veel Belgische renners en landgenoten in de staf.

Totaal ander werk

Al doet de ex-bondscoach meteen ook een opvallende bekentenis. “De Omloop Nieuwsblad is een nieuwe koers voor mij. Zelfs als renner heb ik die wedstrijd nooit gereden. Doortrekken na de cross­winter heeft wel een keer op tafel gelegen, maar het is er nooit van gekomen.”



Toch kent hij het parcours met zijn ogen dicht. Het verschil met zijn oude job is wel groot. “Het grootste verschil is dat je als bondscoach wedstrijden doet die op zichzelf staan: het is alles of niets. Een voorjaar is een hele reeks wedstrijden waarbij je pas in Roubaix weet of de evaluatie goed of slecht is”, besluit hij.