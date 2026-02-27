"Beroepsmisvorming": Benoot ziet bijzondere omstandigheden in Omloop

Zaterdag wordt de seizoensopener in het wielrennen gereden. De renners maken zich volop op voor de start van de Omloop Het Nieuwsblad.

Benoot zit geblesseerd aan de kant

Met de Omloop Het Nieuwsblad gaat de eerste echte klassieker van het wielerjaar van start. Tiesj Benoot komt niet aan de start omdat hij aan het revalideren is van een operatie aan de rug.

Hij heeft al gecheckt dat er zaterdag een zuidwestenwind zal staan langs het parcours. “Beroepsmisvorming”, geeft hij toe bij Sporza. “De wind blaast schuin achter richting Geraardsbergen.”

En dat is niet wat het normaal is. “Want het is vaker tegenwind richting de Bosberg. Zo wordt de kans iets kleiner op een sprint met een uitgedund peloton en zouden we een attractievere wedstrijd kunnen krijgen.”

Wat kan Visma Lease a Bike in de Omloop?

Hij denkt dan uiteraard meteen aan Mathieu van der Poel als topfavoriet. De Nederlander steekt de voorbije jaren boven alles en iedereen uit. Zeker als Tadej Pogacar niet aan de start staat.

Al kijkt Benoot ook naar zijn ex-ploeg Visma Lease a Bike, waar Wout van Aert moest forfait geven door ziekte. “Als het op de sprint aankomt, kunnen ze spelen met Brennan, Zingle of Laporte. Dat is al een heel sterke troef. Visma-Lease a Bike zal eraf moeten worden gereden om geen kans te maken op de overwinning”, besluit hij.