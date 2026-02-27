"Goede signalen, maar...": Lotte Kopecky spreekt klare taal over seizoensstart

Foto: © photonews

Team SD Worx-Protime komt met een sterke formatie naar de Omloop Het Nieuwsblad. Lotte Kopecky was er vorig jaar niet bij, maar wil opnieuw haar kunnen laten zien.

Met Lotte Kopecky, Lorena Wiebes, Anna van der Breggen, Mischa Bredewold, Elena Cecchini en Femke Markus heeft SD Worx een sterke ploeg aan de start van Omloop Het Nieuwsblad.

Lotte Kopecky reed de koers vorig jaar niet, maar won in 2023 en werd tweede in 2024. “Ik heb een probleemloze winter kunnen draaien. De signalen zijn goed, maar dit is de eerste echte test”, klinkt het in een mededeling van haar ploeg aan onze redactie. “Pas in competitie weet je hoe het niveau zich verhoudt”, aldus Kopecky.

De goesting om aan het nieuws seizoen te beginnen is gigantisch groot. “Op stage was ik de dagen aan het aftellen om weer te kunnen koersen. Misschien is het wat old school, maar voor mij start het koersseizoen pas echt met de Omloop Het Nieuwsblad.”

Goede winter achter de rug

In vergelijking met vorig jaar heeft Kopecky een goede winter achter de rug. “Het was een winter zonder al te veel akkefietjes. Ik heb kunnen doen wat ik wilde: ik heb mooie stages afgewerkt met veel trainingsuren. De testen waren goed, al weerspiegelt dat nog niet volledig het koersritme. Maar de signalen zijn positief en dat geeft vertrouwen om het seizoen te starten.”


Kopecky start ondertussen aan haar vijfde seizoen bij Team SD Worx-Protime. “Het voelt niet alsof het al mijn vijfde jaar is. Dat is een goed teken. Over het algemeen maakte de ploeg een sterke indruk. We hebben een goede kern”, besluit ze.

Lotte Kopecky

