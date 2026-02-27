Kopman bij Visma? Niermann geeft ontluisterend antwoord over positie van zieke Van Aert

Wout van Aert keek met heel veel vertrouwen vooruit naar het Openingsweekend. Toch was Van Aert niet de kopman voor Visma Lease a Bike geweest.

Wout van Aert is ziek voor de Omloop

Wout van Aert heeft, ondanks het breukje dat hij opliep in het veldrijden, een heel goede winter achter de rug. Hij vond dan ook van zichzelf dat hij heel sterk aan de start van de Omloop zou komen.

Zou komen, want sinds gisteren is duidelijk dat Van Aert niet zal starten. Onze landgenoot krijgt af te rekenen met griep en moet noodgedwongen vanuit zijn zetel de koers volgen.

Maar ploegleider Grischa Niermann is duidelijk over de positie van Van Aert binnen de ploeg. “Wij spreken nooit van één kopman, maar als het tot een sprint komt, was Matthew Brennan ook in dat scenario de man”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

Brennan moet kopman worden in klassiekers

De amper 20-jarige Brit boekte vorig jaar maar liefst twaalf zeges voor Visma Lease a Bike. “Met Mathieu van der Poel erbij is Alpecin-Premier Tech nog meer de grote favoriet. Ik verwacht dat Mathieu zal aanvallen op de hellingen... En dan mag Brennan van mij zeker proberen te volgen.”

Hij ziet de Omloop voor Brennan als een heel goede leerschool, maar de bedoeling is dat de Brit op termijn de kopman wordt in de klassiekers. Nochtans was Niermann niet tevreden in wat hij dit seizoen al zag van Brennan.



In de Tour Down Under hield hij in de sprint de benen stil wanneer hij voelde dat hij niet meer kon winnen. “We hebben Matthew daarover op zijn flikker gegeven”, aldus Niermann.