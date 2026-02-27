Yves Lampaert is helemaal in zijn nopjes: "Er moet meer gevochten worden"

Soudal Quick-Step heeft dit seizoen enkele stevige versterkingen erbij richting het klassieke werk. En dat weet ervaren rot Yves Lampaert meer dan gelijk wie te appreciëren.

Versterking met Stuyven en Van Baarle

Het vertrek van Remco Evenepoel lijkt een nieuw tijdperk in te luiden bij Soudal Quick-Step. Nu de ploeg niet meer het accent legt op een klassement in de grote rondes wordt het actieterrein verlegd.

Daarbij komen de voorjaarsklassiekers, ten tijde van Patrick Lefevere als CEO de grote speeltuin van de wielerploeg, weer prominent in beeld als de grote momenten van het jaar.

Daarvoor werden ook enkele versterkingen aangetrokken. De ploeg beschikt nu over Jasper Stuyven, Dylan Van Baarle on Laurenz Rex om het mooie weer te maken.

Lof van Yves Lampaert

Vooral van Stuyven en Van Baarle wordt wel wat verwacht. Die mannen worden de renners die veel zullen bepalen bij Quick-Step. En dus wordt er ook heel veel van hen verwacht. “Dat zijn twee grote motoren die erbij zijn, hè”, vertelt Yves Lampaert aan WielerFlits.

“Je voelt gelijk dat al wat meer gevochten moet worden om in de selectie te geraken en dat is alleen maar positief. Jasper en Dylan brengen wel kalmte in de ploeg en hebben veel ervaring op het gebied van positionering en teamwork”, besluit hij.