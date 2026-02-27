Geen Tour de France voor Unibet Rose Rockets: grote baas komt met statement

Unibet Rose Rockets kreeg geen wildcard om deel te nemen aan de Tour de France. Tourbaas Christian Prudhomme legt waarom dat zo is.

Unibet Rose Rockets niet naar Tour

Bij Unibet Rose Rockets hadden ze er een beetje op gerekend om deze zomer hun opwachting te maken in de Tour de France. Maar de wildcard kwam er niet en ging naar TotalEnergies en Caja Rural.

Tourbaas Christian Prudhomme gaf bij Eurosport de nodige uitleg en maakte meteen duidelijk dat het niet zo is, omdat de ploeg van Tietema dit jaar geen wildcard kreeg, het meteen ook voor 2027 niet zal mogen starten.

“Unibet Rose Rockets maakt het zeer duidelijk dat ze voor de lange termijn willen presteren. Daarnaast hoor je ook dat ze elke keer als ze het over de Tour de France hebben, ze spreken over de lange termijn”, klinkt het in zijn uitleg.

Deelname aan Parijs-Roubaix

De kans is volgens hem groot dat ze nog in de Tour zullen geraken, misschien al volgend jaar. “Dit is zeker geen definitieve uitsluiting”, klinkt het.



Het werkt van de ploeg wordt immers geapprecieerd. “We weten allemaal dat we ze bijvoorbeeld voor Parijs-Roubaix wel hebben geselecteerd. Daar waren ze zelfs vorig jaar al bij”, besluit Prudhomme.