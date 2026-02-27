Tim Wellens heeft met UAE dezelfde plannen als Mathieu van der Poel

Tim Wellens voelt zich goed bij het team van Tadej Pogacar. Hij start met heel veel ambities in het openingsweekend, al moet hij wel rekening houden met Mathieu van der Poel.

Eerste winst voor Tim Wellens

Het seizoen begon bijzonder goed voor Tim Wellens. Hij won tien dagen geleden de Clasica Jaen op de wijze van zijn meester. Met een solo van 75 kilometer pakte hij in Spanje zijn eerste zege van het seizoen.

“Alles is deze winter perfect verlopen. Ik ben niet ziek geworden en heb van november tot nu alles gedaan wat ik moest doen”, vertelt onze landgenoot op zijn 34ste aan Sporza.

In de Clasica Jaen waren zijn waarden enorm goed, zo stelde hij vast. “Mijn beste waardes ooit over 60 minuten. Ik voel dat mijn motor elk jaar groter wordt. Dat zijn trainingen die lonen. Al vertaalt zich dat ook niet automatisch in overwinningen.”

Kleinere kans op zege

Maar zaterdag moet hij wel voorbij Mathieu van der Poel geraken als hij wil zegevieren. Een grote rivaal, al ziet Wellens ook gelijkenissen met zijn doelstellingen bij Team UAE.



“Hij is een renner die liever niet heeft dat we met 40 naar de finish rijden. Dat geldt ook voor onze ploeg. Anderzijds betekent de aanwezigheid van Van der Poel ook dat mijn kansen om te winnen slinken”, besluit Wellens.