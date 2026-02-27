Magnier verbaast met uitspraak over Belgische wielerlegende: "Mijn idolen zitten in andere sporten"

Magnier verbaast met uitspraak over Belgische wielerlegende: "Mijn idolen zitten in andere sporten"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Paul Magnier heeft zichzelf vorig seizoen aardig op de kaart gezet. De Franse sprinter is één van de kopmannen geworden bij Soudal Quick-Step.

Is Magnier de nieuwe Tom Boonen?

Paul Magnier heeft een sterk 2025 gereden. De Fransman is bijzonder goed begonnen aan het nieuwe seizoen, waardoor de verwachtingen nog wat meer gestegen zijn.

Bij Soudal Quick-Step zit hij naar eigen zeggen helemaal op zijn plaats, zeker nu de ploeg na het vertrek van Remco Evenepoel zich weer volop focust op de klassiekers.

“Het doet me dromen en inspireert me om zelf ook zo agressief te koersen. A vraiment faire la guerre, zoals ik dat vorig jaar bijvoorbeeld al eens met succes deed in de Ronde van het Hageland”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Andere sterren dan wielrenners

Ploegmaat Yves Lampaert vergeleek Magnier eerder al met Tom Boonen. “Veel mensen confronteren me met die vergelijking. Ze doet me plezier, want Tom was une star in zijn tijdperk. Maar ik denk en zeg er nog steeds hetzelfde over: ik kom nog lang niet aan zijn niveau en palmares.”


Magnier moet zelfs toegeven dat hij nooit één koers gezien heeft van Boonen. “Daar schuim ik ook niet speciaal het internet of YouTube voor af. Ik ben niet starstruck in het wielrennen. Mijn idolen situeerden zich nog eerder in het skiën en tennis, een sport die ik tien jaar lang heb beoefend.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Omloop Het Nieuwsblad

Meer nieuws

Van Den Spiegel en Flanders Classics reageren op het afhaken van Van Aert voor de Omloop

Van Den Spiegel en Flanders Classics reageren op het afhaken van Van Aert voor de Omloop

15:00
"Beroepsmisvorming": Benoot ziet bijzondere omstandigheden in Omloop

"Beroepsmisvorming": Benoot ziet bijzondere omstandigheden in Omloop

13:30
Forfait Van Aert slaat ook bij boezemvriend in als een bom: uitspraak in ander daglicht

Forfait Van Aert slaat ook bij boezemvriend in als een bom: uitspraak in ander daglicht

14:00
Kopman bij Visma? Niermann geeft ontluisterend antwoord over positie van zieke Van Aert

Kopman bij Visma? Niermann geeft ontluisterend antwoord over positie van zieke Van Aert

10:00
Geen Tour de France voor Unibet Rose Rockets: grote baas komt met statement

Geen Tour de France voor Unibet Rose Rockets: grote baas komt met statement

12:00
Tim Declercq doet opvallende bekentenis over welk product hij genomen heeft

Tim Declercq doet opvallende bekentenis over welk product hij genomen heeft

12:30
Tim Wellens heeft met UAE dezelfde plannen als Mathieu van der Poel

Tim Wellens heeft met UAE dezelfde plannen als Mathieu van der Poel

09:00
Onrealistische verwachtingen? Boonen en De Wolf zeggen waar het op staat voor Evenepoel

Onrealistische verwachtingen? Boonen en De Wolf zeggen waar het op staat voor Evenepoel

11:00
Greg Van Avermaet weet wat Mathieu van der Poel in Omloop wil flikken

Greg Van Avermaet weet wat Mathieu van der Poel in Omloop wil flikken

07:00
'Alpecin-Premier Tech pakt uit met verrassende zet rond Mathieu van der Poel'

'Alpecin-Premier Tech pakt uit met verrassende zet rond Mathieu van der Poel'

08:00
"Goede signalen, maar...": Lotte Kopecky spreekt klare taal over seizoensstart

"Goede signalen, maar...": Lotte Kopecky spreekt klare taal over seizoensstart

08:30
Yves Lampaert is helemaal in zijn nopjes: "Er moet meer gevochten worden"

Yves Lampaert is helemaal in zijn nopjes: "Er moet meer gevochten worden"

07:30
Koersdirecteur weerlegt forse kritiek op de Omloop Het Nieuwsblad

Koersdirecteur weerlegt forse kritiek op de Omloop Het Nieuwsblad

18:30
Zes operaties in 2025: Axel Merckx geeft update van gezondheid van zijn vader

Zes operaties in 2025: Axel Merckx geeft update van gezondheid van zijn vader

21:30
Visma Lease a Bike reageert op ziekte van Wout van Aert

Visma Lease a Bike reageert op ziekte van Wout van Aert

18:00
Ook op zegegebaar moet je trainen, maar dat loopt fout voor Puck Pieterse

Ook op zegegebaar moet je trainen, maar dat loopt fout voor Puck Pieterse

20:30
Tim Declercq doet verhaal van allereerste contractonderhandelingen met Patrick Lefevere

Tim Declercq doet verhaal van allereerste contractonderhandelingen met Patrick Lefevere

20:00
📷 Na forfait van Van Aert: nog een Belg moet passen voor Openingsweekend

📷 Na forfait van Van Aert: nog een Belg moet passen voor Openingsweekend

16:30
"Als renner nooit gereden": Sven Vanthourenhout staat voor opmerkelijk debuut

"Als renner nooit gereden": Sven Vanthourenhout staat voor opmerkelijk debuut

16:00
Belangrijke maanden voor Christophe Laporte: "Uiteraard denk je daaraan"

Belangrijke maanden voor Christophe Laporte: "Uiteraard denk je daaraan"

19:00
Carrière van renner in gevaar na zware valpartij in Ronde van Oman

Carrière van renner in gevaar na zware valpartij in Ronde van Oman

17:00
Zit het voorjaar voor Tim Merlier erop? Jurgen Foré heeft geen goed nieuws

Zit het voorjaar voor Tim Merlier erop? Jurgen Foré heeft geen goed nieuws

26/02
📷 Geen Wout van Aert in de Omloop Het Nieuwsblad: dit is het probleem

📷 Geen Wout van Aert in de Omloop Het Nieuwsblad: dit is het probleem

26/02
De druk op Van Aert wordt alsmaar steviger opgevoerd: "Enige kans, anders smetje op de erelijst"

De druk op Van Aert wordt alsmaar steviger opgevoerd: "Enige kans, anders smetje op de erelijst"

26/02
De Cauwer zeker dat concurrentie nog schrik heeft voor Van Aert: "Bijna onmogelijk"

De Cauwer zeker dat concurrentie nog schrik heeft voor Van Aert: "Bijna onmogelijk"

26/02
Boonen waarschuwt met stevige nuance van Van der Poel-effect en denkt aan andere gevaarlijke man

Boonen waarschuwt met stevige nuance van Van der Poel-effect en denkt aan andere gevaarlijke man

26/02
Nu al?! Eindelijk valt bij Lidl-Trek nog eens heel goed nieuws te rapen over Mads Pedersen

Nu al?! Eindelijk valt bij Lidl-Trek nog eens heel goed nieuws te rapen over Mads Pedersen

26/02
Opkijken naar Van der Poel: laaiend ambitieuze Wolfpack-renner wil hem ook uitdagen

Opkijken naar Van der Poel: laaiend ambitieuze Wolfpack-renner wil hem ook uitdagen

26/02
Boeken toe voor de rest door deelname Van der Poel? De Cauwer geeft het antwoord

Boeken toe voor de rest door deelname Van der Poel? De Cauwer geeft het antwoord

26/02
David van der Poel ontkent status Mathieu niet en voorspelt plan van zijn broer en Alpecin-Premier Tech

David van der Poel ontkent status Mathieu niet en voorspelt plan van zijn broer en Alpecin-Premier Tech

26/02
Bakelants ligt in het ziekenhuis na aanrijding door voertuig: de diagnose is bekend

Bakelants ligt in het ziekenhuis na aanrijding door voertuig: de diagnose is bekend

26/02
🎥 Dat belooft: ferme knipoog nadat Van der Poel de turbo aanzet en zucht, Pogacar reageert meteen

🎥 Dat belooft: ferme knipoog nadat Van der Poel de turbo aanzet en zucht, Pogacar reageert meteen

26/02
"Laat hem met rust": Nederlander gaat helemaal dicht over Remco Evenepoel

"Laat hem met rust": Nederlander gaat helemaal dicht over Remco Evenepoel

26/02
Een streep door het voorjaar: vorig jaar Van Aert een loer gedraaid, nu revalideren na operatie

Een streep door het voorjaar: vorig jaar Van Aert een loer gedraaid, nu revalideren na operatie

26/02
Jasper Philipsen weet één ding heel erg zeker over duel met Tadej Pogacar in Roubaix

Jasper Philipsen weet één ding heel erg zeker over duel met Tadej Pogacar in Roubaix

25/02
Wout van Aert stuurt dit cadeautje naar ex-ploegmaat Tiesj Benoot die operatie onderging

Wout van Aert stuurt dit cadeautje naar ex-ploegmaat Tiesj Benoot die operatie onderging

25/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Remco Evenepoel Tom Boonen Jasper Philipsen Lotte Kopecky Axel Merckx Tiesj Benoot Jasper Stuyven Tim Declercq Jose De Cauwer Dirk De Wolf Yves Lampaert Bobbie Traksel Tim Merlier Sven Vanthourenhout Urska Zigart Damien Touze Justine Ghekiere

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved