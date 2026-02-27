Magnier verbaast met uitspraak over Belgische wielerlegende: "Mijn idolen zitten in andere sporten"

Paul Magnier heeft zichzelf vorig seizoen aardig op de kaart gezet. De Franse sprinter is één van de kopmannen geworden bij Soudal Quick-Step.

Is Magnier de nieuwe Tom Boonen?

Paul Magnier heeft een sterk 2025 gereden. De Fransman is bijzonder goed begonnen aan het nieuwe seizoen, waardoor de verwachtingen nog wat meer gestegen zijn.

Bij Soudal Quick-Step zit hij naar eigen zeggen helemaal op zijn plaats, zeker nu de ploeg na het vertrek van Remco Evenepoel zich weer volop focust op de klassiekers.

“Het doet me dromen en inspireert me om zelf ook zo agressief te koersen. A vraiment faire la guerre, zoals ik dat vorig jaar bijvoorbeeld al eens met succes deed in de Ronde van het Hageland”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Andere sterren dan wielrenners

Ploegmaat Yves Lampaert vergeleek Magnier eerder al met Tom Boonen. “Veel mensen confronteren me met die vergelijking. Ze doet me plezier, want Tom was une star in zijn tijdperk. Maar ik denk en zeg er nog steeds hetzelfde over: ik kom nog lang niet aan zijn niveau en palmares.”



Magnier moet zelfs toegeven dat hij nooit één koers gezien heeft van Boonen. “Daar schuim ik ook niet speciaal het internet of YouTube voor af. Ik ben niet starstruck in het wielrennen. Mijn idolen situeerden zich nog eerder in het skiën en tennis, een sport die ik tien jaar lang heb beoefend.”