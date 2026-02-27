Greg Van Avermaet weet wat Mathieu van der Poel in Omloop wil flikken

Greg Van Avermaet weet wat Mathieu van der Poel in Omloop wil flikken
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het echte Belgische wielerseizoen start op zaterdag met de Omloop Het Nieuwsblad. Al klagen veel renners dat de koers eigenlijk niet zwaar genoeg is.

Is de Omloop te gemakkelijk geworden?

Volgens heel wat renners is het openingsweekend te gemakkelijk geworden. “Je hoort me niet zeggen dat het een makkelijke wedstrijd is, maar er ligt te veel ruimte tussen de hellingen, vaak ook over brede wegen”, geeft Greg Van Avermaet de renners in Het Nieuwsblad gelijk.

Er is voor sprintersploegen heel veel tijd om te hergroeperen. “Tegen dat ze de Muur bereikt hebben, zit alles op een zakdoek. Gevolg: het draait almaar vaker uit op een sprint van een omvangrijke groep.”

Jammer, zo oordeelt Van Avermaet. Volgens hem moet een opener die ook deel uitmaakt van de World Tour veel meer om het lijf hebben. “Dan mag het in mijn ogen lastig zijn. Ze zouden veel kunnen oplossen door de finale wat te hertekenen en iets vaker kleinere baantjes op te zoeken.”

De koersdirecteur van de Omloop is het met al die kritiek niet eens. Hij liet al weten vaak in contact te staan met ploegleiders, die ook aangeven dat de toppers vaak nog niet genoeg in vorm zijn om al grote verschillen te maken.

Van der Poel is in goede doen

“Dat zou wel eens kunnen veranderen nu Mathieu van der Poel aan de start staat”, lacht Greg Van Avermaet. “Je mag er bijna zeker van zijn dat hij de finale vroeger dan anders zal openbreken.” Als hij enkele renners vindt die mee in de aanval willen gaan, dan zullen de sprintersploegen het moeilijk krijgen.

En als dat plannetje niet werkt, dan kan Alpecin-Premier Tech nog vol de kaart van Philipsen trekken. Maar Van Avermaet gelooft wel in de Nederlander. “We weten niet hoe goed Mathieu momenteel is, maar als hij start, mag je ervan uitgaan dat hij in orde is”, besluit hij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Omloop Het Nieuwsblad
Greg Van Avermaet
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Yves Lampaert is helemaal in zijn nopjes: "Er moet meer gevochten worden"

Yves Lampaert is helemaal in zijn nopjes: "Er moet meer gevochten worden"

07:30
Koersdirecteur weerlegt forse kritiek op de Omloop Het Nieuwsblad

Koersdirecteur weerlegt forse kritiek op de Omloop Het Nieuwsblad

18:30
Zes operaties in 2025: Axel Merckx geeft update van gezondheid van zijn vader

Zes operaties in 2025: Axel Merckx geeft update van gezondheid van zijn vader

21:30
Visma Lease a Bike reageert op ziekte van Wout van Aert

Visma Lease a Bike reageert op ziekte van Wout van Aert

18:00
Ook op zegegebaar moet je trainen, maar dat loopt fout voor Puck Pieterse

Ook op zegegebaar moet je trainen, maar dat loopt fout voor Puck Pieterse

20:30
Tim Declercq doet verhaal van allereerste contractonderhandelingen met Patrick Lefevere

Tim Declercq doet verhaal van allereerste contractonderhandelingen met Patrick Lefevere

20:00
📷 Na forfait van Van Aert: nog een Belg moet passen voor Openingsweekend

📷 Na forfait van Van Aert: nog een Belg moet passen voor Openingsweekend

16:30
"Als renner nooit gereden": Sven Vanthourenhout staat voor opmerkelijk debuut

"Als renner nooit gereden": Sven Vanthourenhout staat voor opmerkelijk debuut

16:00
Belangrijke maanden voor Christophe Laporte: "Uiteraard denk je daaraan"

Belangrijke maanden voor Christophe Laporte: "Uiteraard denk je daaraan"

19:00
Carrière van renner in gevaar na zware valpartij in Ronde van Oman

Carrière van renner in gevaar na zware valpartij in Ronde van Oman

17:00
Zit het voorjaar voor Tim Merlier erop? Jurgen Foré heeft geen goed nieuws

Zit het voorjaar voor Tim Merlier erop? Jurgen Foré heeft geen goed nieuws

15:00
Boonen waarschuwt met stevige nuance van Van der Poel-effect en denkt aan andere gevaarlijke man

Boonen waarschuwt met stevige nuance van Van der Poel-effect en denkt aan andere gevaarlijke man

13:00
📷 Geen Wout van Aert in de Omloop Het Nieuwsblad: dit is het probleem

📷 Geen Wout van Aert in de Omloop Het Nieuwsblad: dit is het probleem

12:22
Boeken toe voor de rest door deelname Van der Poel? De Cauwer geeft het antwoord

Boeken toe voor de rest door deelname Van der Poel? De Cauwer geeft het antwoord

10:00
De druk op Van Aert wordt alsmaar steviger opgevoerd: "Enige kans, anders smetje op de erelijst"

De druk op Van Aert wordt alsmaar steviger opgevoerd: "Enige kans, anders smetje op de erelijst"

14:00
De Cauwer zeker dat concurrentie nog schrik heeft voor Van Aert: "Bijna onmogelijk"

De Cauwer zeker dat concurrentie nog schrik heeft voor Van Aert: "Bijna onmogelijk"

13:30
🎥 Dat belooft: ferme knipoog nadat Van der Poel de turbo aanzet en zucht, Pogacar reageert meteen

🎥 Dat belooft: ferme knipoog nadat Van der Poel de turbo aanzet en zucht, Pogacar reageert meteen

08:00
Nu al?! Eindelijk valt bij Lidl-Trek nog eens heel goed nieuws te rapen over Mads Pedersen

Nu al?! Eindelijk valt bij Lidl-Trek nog eens heel goed nieuws te rapen over Mads Pedersen

12:00
David van der Poel ontkent status Mathieu niet en voorspelt plan van zijn broer en Alpecin-Premier Tech

David van der Poel ontkent status Mathieu niet en voorspelt plan van zijn broer en Alpecin-Premier Tech

09:00
Opkijken naar Van der Poel: laaiend ambitieuze Wolfpack-renner wil hem ook uitdagen

Opkijken naar Van der Poel: laaiend ambitieuze Wolfpack-renner wil hem ook uitdagen

11:00
Bakelants ligt in het ziekenhuis na aanrijding door voertuig: de diagnose is bekend

Bakelants ligt in het ziekenhuis na aanrijding door voertuig: de diagnose is bekend

08:30
"Laat hem met rust": Nederlander gaat helemaal dicht over Remco Evenepoel

"Laat hem met rust": Nederlander gaat helemaal dicht over Remco Evenepoel

26/02
Een streep door het voorjaar: vorig jaar Van Aert een loer gedraaid, nu revalideren na operatie

Een streep door het voorjaar: vorig jaar Van Aert een loer gedraaid, nu revalideren na operatie

26/02
Jasper Philipsen weet één ding heel erg zeker over duel met Tadej Pogacar in Roubaix

Jasper Philipsen weet één ding heel erg zeker over duel met Tadej Pogacar in Roubaix

25/02
📷 Kogel door de kerk: Alpecin-Premier Tech maakt programma Van der Poel bekend

📷 Kogel door de kerk: Alpecin-Premier Tech maakt programma Van der Poel bekend

25/02
Van der Poel reist in stijl naar België: Lampaert voelt de bui al hangen

Van der Poel reist in stijl naar België: Lampaert voelt de bui al hangen

25/02
Wout van Aert stuurt dit cadeautje naar ex-ploegmaat Tiesj Benoot die operatie onderging

Wout van Aert stuurt dit cadeautje naar ex-ploegmaat Tiesj Benoot die operatie onderging

25/02
Justine Ghekiere legt uit waarom ze voor totaal andere aanpak kiest

Justine Ghekiere legt uit waarom ze voor totaal andere aanpak kiest

25/02
Classic Brugge-De Panne heeft opnieuw een andere naam

Classic Brugge-De Panne heeft opnieuw een andere naam

25/02
"Het wordt tijd om dat te doen": oud-wielertopper komt met advies voor Wout van Aert

"Het wordt tijd om dat te doen": oud-wielertopper komt met advies voor Wout van Aert

25/02
"Heb je niet in de hand": Urska spreekt duidelijke taal over mensen die renners lastig vallen

"Heb je niet in de hand": Urska spreekt duidelijke taal over mensen die renners lastig vallen

25/02
"Zo zit ze in elkaar": Merckx praat voor het eerst over relatie met Kopecky

"Zo zit ze in elkaar": Merckx praat voor het eerst over relatie met Kopecky

25/02
Soudal Quick-Step maakt selecties voor het Openingsweekend bekend

Soudal Quick-Step maakt selecties voor het Openingsweekend bekend

25/02
📷 Belgische ritzege in de Ronde van Rwanda: "Laatste stukje van de puzzel"

📷 Belgische ritzege in de Ronde van Rwanda: "Laatste stukje van de puzzel"

25/02
Herman Brusselmans komt onverwacht scherp uit de hoek over Ruben Van Gucht Naast de fiets

Herman Brusselmans komt onverwacht scherp uit de hoek over Ruben Van Gucht

25/02
Politie grijpt in tijdens voorjaarskoersen in Vlaanderen: boetes tot 350 euro

Politie grijpt in tijdens voorjaarskoersen in Vlaanderen: boetes tot 350 euro

25/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Jasper Philipsen Tadej Pogacar Jasper Stuyven Lotte Kopecky Remco Evenepoel Jose De Cauwer Tom Boonen Yves Lampaert Axel Merckx Urska Zigart Damien Touze Justine Ghekiere Christophe Laporte Matteo Trentin Tom Dumoulin Eddy Merckx Ine Beyen Tiesj Benoot

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved