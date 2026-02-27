Greg Van Avermaet weet wat Mathieu van der Poel in Omloop wil flikken

Het echte Belgische wielerseizoen start op zaterdag met de Omloop Het Nieuwsblad. Al klagen veel renners dat de koers eigenlijk niet zwaar genoeg is.

Is de Omloop te gemakkelijk geworden?

Volgens heel wat renners is het openingsweekend te gemakkelijk geworden. “Je hoort me niet zeggen dat het een makkelijke wedstrijd is, maar er ligt te veel ruimte tussen de hellingen, vaak ook over brede wegen”, geeft Greg Van Avermaet de renners in Het Nieuwsblad gelijk.

Er is voor sprintersploegen heel veel tijd om te hergroeperen. “Tegen dat ze de Muur bereikt hebben, zit alles op een zakdoek. Gevolg: het draait almaar vaker uit op een sprint van een omvangrijke groep.”

Jammer, zo oordeelt Van Avermaet. Volgens hem moet een opener die ook deel uitmaakt van de World Tour veel meer om het lijf hebben. “Dan mag het in mijn ogen lastig zijn. Ze zouden veel kunnen oplossen door de finale wat te hertekenen en iets vaker kleinere baantjes op te zoeken.”

De koersdirecteur van de Omloop is het met al die kritiek niet eens. Hij liet al weten vaak in contact te staan met ploegleiders, die ook aangeven dat de toppers vaak nog niet genoeg in vorm zijn om al grote verschillen te maken.

Van der Poel is in goede doen

“Dat zou wel eens kunnen veranderen nu Mathieu van der Poel aan de start staat”, lacht Greg Van Avermaet. “Je mag er bijna zeker van zijn dat hij de finale vroeger dan anders zal openbreken.” Als hij enkele renners vindt die mee in de aanval willen gaan, dan zullen de sprintersploegen het moeilijk krijgen.





En als dat plannetje niet werkt, dan kan Alpecin-Premier Tech nog vol de kaart van Philipsen trekken. Maar Van Avermaet gelooft wel in de Nederlander. “We weten niet hoe goed Mathieu momenteel is, maar als hij start, mag je ervan uitgaan dat hij in orde is”, besluit hij.