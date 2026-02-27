Tim Declercq doet opvallende bekentenis over welk product hij genomen heeft

Tim Declercq doet opvallende bekentenis over welk product hij genomen heeft
Foto: © photonews

Tim Declercq heeft een mooie carrière als wielrenner gehad. Nu is hij aan de slag als ploegleider bij Soudal Quick-Step.

Toenemende druk bij Quick-Step

Tim Declercq was te gast in de wielerdpodcast van Het Nieuwsblad. Daar deed hij onder andere het verhaal van zijn sollicitatie bij Patrick Lefevere om zijn eerste contract af te dwingen.

Een grappige anekdote, maar Declercq maakte ook minder leuke periodes door bij Quick-Step. “In het begin van mijn carrière verwachtte niemand iets van mij. Maar na verloop van tijd kwam er druk”, vertelt hij.

Die druk kwam van buitenaf, maar legde hij ook zichzelf op. Telkens moest hij aan bepaalde voorwaarden voldoen. “Ik moest tot daar op kop rijden, ik moest mijn kopman daar afzetten…”

Declercq nam valium om met druk om te gaan

En daar kwam de nodige faalangst bij kijken voor de renner van de Wolfpack. “Ik lag steeds vaker wakker door de doemscenario's die zich in mijn hoofd afspeelden. Dat ik door het ijs zakte, dat ik als eerste moest lossen…”


Declercq doet een opvallende bekentenis over die tijd. “Ik wil er geen reclame voor maken, maar ik heb af en toe een valium gepakt om tot rust te komen en te kunnen slapen. Wielrennen is en blijft een prachtige stiel, maar ik ben wel blij dat de stress die erbij hoort niet meer voor mij is.”

Tim Declercq

