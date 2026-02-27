Onrealistische verwachtingen? Boonen en De Wolf zeggen waar het op staat voor Evenepoel

Remco Evenepoel begon bijzonder sterk aan het nieuwe wielerseizoen. Tot hij in de UAE Tour bergop niet kon volgen en er meteen heel veel kritiek kwam op onze landgenoot.

Evenepoel heeft tijd nodig

Remco Evenepoel is het seizoen goed begonnen bij zijn nieuwe werkgever Red Bull-BORA-hansgrohe. Al kwam er meteen ook weer de nodige commentaar toen hij bergop de rol moest lossen in de UAE Tour.

“Het is nog heel vroeg om nu al conclusies te trekken. We zijn nog maar februari”, is Tom Boonen heel erg duidelijk in Wielerclub Wattage. “Vroeger was het alarmerend als je de UAE Tour won, met alles wat er nog aankwam.”

Bovendien ziet Boonen nog een andere reden om niet ontgoocheld te zijn. De koers wordt gereden in het land van sponsor UAE en dan willen die ook dat er een van hun renners wint. “Laat Remco maar rustig zijn ding doen.”

Kritische blik

Dirk De Wolf is minder overtuigd dat het goed komt. “Remco is nog altijd de beste tijdrijder. Niemand komt aan zijn schenen”, reageert de analist. “Maar bergop zal hij de aansluiting moeten maken bij Ayuso, Del Toro en Vingegaard om op het podium te kunnen eindigen van een grote ronde.”

Lees ook... Yves Lampaert is helemaal in zijn nopjes: "Er moet meer gevochten worden"›

De klimstage op de Teide zal echter wel zijn effect nog hebben. “Bergop zal Remco door die klimstage een stuk verbeteren. Maar het valt op dat de rest ook beter en beter klimt. Remco zal zeker nog veel koersen winnen. Maar wij verlangen dat hij bergop ook met de besten meegaat.”