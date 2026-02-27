Onrealistische verwachtingen? Boonen en De Wolf zeggen waar het op staat voor Evenepoel

Onrealistische verwachtingen? Boonen en De Wolf zeggen waar het op staat voor Evenepoel
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel begon bijzonder sterk aan het nieuwe wielerseizoen. Tot hij in de UAE Tour bergop niet kon volgen en er meteen heel veel kritiek kwam op onze landgenoot.

Evenepoel heeft tijd nodig

Remco Evenepoel is het seizoen goed begonnen bij zijn nieuwe werkgever Red Bull-BORA-hansgrohe. Al kwam er meteen ook weer de nodige commentaar toen hij bergop de rol moest lossen in de UAE Tour.

“Het is nog heel vroeg om nu al conclusies te trekken. We zijn nog maar februari”, is Tom Boonen heel erg duidelijk in Wielerclub Wattage. “Vroeger was het alarmerend als je de UAE Tour won, met alles wat er nog aankwam.”

Bovendien ziet Boonen nog een andere reden om niet ontgoocheld te zijn. De koers wordt gereden in het land van sponsor UAE en dan willen die ook dat er een van hun renners wint. “Laat Remco maar rustig zijn ding doen.”

Kritische blik

Dirk De Wolf is minder overtuigd dat het goed komt. “Remco is nog altijd de beste tijdrijder. Niemand komt aan zijn schenen”, reageert de analist. “Maar bergop zal hij de aansluiting moeten maken bij Ayuso, Del Toro en Vingegaard om op het podium te kunnen eindigen van een grote ronde.”

Lees ook... Yves Lampaert is helemaal in zijn nopjes: "Er moet meer gevochten worden"
De klimstage op de Teide zal echter wel zijn effect nog hebben. “Bergop zal Remco door die klimstage een stuk verbeteren. Maar het valt op dat de rest ook beter en beter klimt. Remco zal zeker nog veel koersen winnen. Maar wij verlangen dat hij bergop ook met de besten meegaat.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
UAE Tour
Tom Boonen
Dirk De Wolf
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Kopman bij Visma? Niermann geeft ontluisterend antwoord over positie van zieke Van Aert

Kopman bij Visma? Niermann geeft ontluisterend antwoord over positie van zieke Van Aert

10:00
Tim Wellens heeft met UAE dezelfde plannen als Mathieu van der Poel

Tim Wellens heeft met UAE dezelfde plannen als Mathieu van der Poel

09:00
Yves Lampaert is helemaal in zijn nopjes: "Er moet meer gevochten worden"

Yves Lampaert is helemaal in zijn nopjes: "Er moet meer gevochten worden"

07:30
"Goede signalen, maar...": Lotte Kopecky spreekt klare taal over seizoensstart

"Goede signalen, maar...": Lotte Kopecky spreekt klare taal over seizoensstart

08:30
'Alpecin-Premier Tech pakt uit met verrassende zet rond Mathieu van der Poel'

'Alpecin-Premier Tech pakt uit met verrassende zet rond Mathieu van der Poel'

08:00
Greg Van Avermaet weet wat Mathieu van der Poel in Omloop wil flikken

Greg Van Avermaet weet wat Mathieu van der Poel in Omloop wil flikken

07:00
Boonen waarschuwt met stevige nuance van Van der Poel-effect en denkt aan andere gevaarlijke man

Boonen waarschuwt met stevige nuance van Van der Poel-effect en denkt aan andere gevaarlijke man

13:00
Zes operaties in 2025: Axel Merckx geeft update van gezondheid van zijn vader

Zes operaties in 2025: Axel Merckx geeft update van gezondheid van zijn vader

21:30
Ook op zegegebaar moet je trainen, maar dat loopt fout voor Puck Pieterse

Ook op zegegebaar moet je trainen, maar dat loopt fout voor Puck Pieterse

20:30
Tim Declercq doet verhaal van allereerste contractonderhandelingen met Patrick Lefevere

Tim Declercq doet verhaal van allereerste contractonderhandelingen met Patrick Lefevere

20:00
Koersdirecteur weerlegt forse kritiek op de Omloop Het Nieuwsblad

Koersdirecteur weerlegt forse kritiek op de Omloop Het Nieuwsblad

18:30
Belangrijke maanden voor Christophe Laporte: "Uiteraard denk je daaraan"

Belangrijke maanden voor Christophe Laporte: "Uiteraard denk je daaraan"

19:00
Visma Lease a Bike reageert op ziekte van Wout van Aert

Visma Lease a Bike reageert op ziekte van Wout van Aert

18:00
📷 Na forfait van Van Aert: nog een Belg moet passen voor Openingsweekend

📷 Na forfait van Van Aert: nog een Belg moet passen voor Openingsweekend

16:30
Carrière van renner in gevaar na zware valpartij in Ronde van Oman

Carrière van renner in gevaar na zware valpartij in Ronde van Oman

17:00
"Als renner nooit gereden": Sven Vanthourenhout staat voor opmerkelijk debuut

"Als renner nooit gereden": Sven Vanthourenhout staat voor opmerkelijk debuut

16:00
Zit het voorjaar voor Tim Merlier erop? Jurgen Foré heeft geen goed nieuws

Zit het voorjaar voor Tim Merlier erop? Jurgen Foré heeft geen goed nieuws

15:00
De druk op Van Aert wordt alsmaar steviger opgevoerd: "Enige kans, anders smetje op de erelijst"

De druk op Van Aert wordt alsmaar steviger opgevoerd: "Enige kans, anders smetje op de erelijst"

14:00
De Cauwer zeker dat concurrentie nog schrik heeft voor Van Aert: "Bijna onmogelijk"

De Cauwer zeker dat concurrentie nog schrik heeft voor Van Aert: "Bijna onmogelijk"

13:30
📷 Geen Wout van Aert in de Omloop Het Nieuwsblad: dit is het probleem

📷 Geen Wout van Aert in de Omloop Het Nieuwsblad: dit is het probleem

12:22
Nu al?! Eindelijk valt bij Lidl-Trek nog eens heel goed nieuws te rapen over Mads Pedersen

Nu al?! Eindelijk valt bij Lidl-Trek nog eens heel goed nieuws te rapen over Mads Pedersen

12:00
"Laat hem met rust": Nederlander gaat helemaal dicht over Remco Evenepoel

"Laat hem met rust": Nederlander gaat helemaal dicht over Remco Evenepoel

26/02
Opkijken naar Van der Poel: laaiend ambitieuze Wolfpack-renner wil hem ook uitdagen

Opkijken naar Van der Poel: laaiend ambitieuze Wolfpack-renner wil hem ook uitdagen

26/02
Boeken toe voor de rest door deelname Van der Poel? De Cauwer geeft het antwoord

Boeken toe voor de rest door deelname Van der Poel? De Cauwer geeft het antwoord

26/02
David van der Poel ontkent status Mathieu niet en voorspelt plan van zijn broer en Alpecin-Premier Tech

David van der Poel ontkent status Mathieu niet en voorspelt plan van zijn broer en Alpecin-Premier Tech

26/02
Bakelants ligt in het ziekenhuis na aanrijding door voertuig: de diagnose is bekend

Bakelants ligt in het ziekenhuis na aanrijding door voertuig: de diagnose is bekend

26/02
🎥 Dat belooft: ferme knipoog nadat Van der Poel de turbo aanzet en zucht, Pogacar reageert meteen

🎥 Dat belooft: ferme knipoog nadat Van der Poel de turbo aanzet en zucht, Pogacar reageert meteen

26/02
Een streep door het voorjaar: vorig jaar Van Aert een loer gedraaid, nu revalideren na operatie

Een streep door het voorjaar: vorig jaar Van Aert een loer gedraaid, nu revalideren na operatie

26/02
Jasper Philipsen weet één ding heel erg zeker over duel met Tadej Pogacar in Roubaix

Jasper Philipsen weet één ding heel erg zeker over duel met Tadej Pogacar in Roubaix

25/02
🎥 Dit is het verhaal achter de opnieuw 'stoute' affiche voor de E3 Saxo Classic

🎥 Dit is het verhaal achter de opnieuw 'stoute' affiche voor de E3 Saxo Classic

25/02
Wout van Aert stuurt dit cadeautje naar ex-ploegmaat Tiesj Benoot die operatie onderging

Wout van Aert stuurt dit cadeautje naar ex-ploegmaat Tiesj Benoot die operatie onderging

25/02
Justine Ghekiere legt uit waarom ze voor totaal andere aanpak kiest

Justine Ghekiere legt uit waarom ze voor totaal andere aanpak kiest

25/02
Classic Brugge-De Panne heeft opnieuw een andere naam

Classic Brugge-De Panne heeft opnieuw een andere naam

25/02
"Het wordt tijd om dat te doen": oud-wielertopper komt met advies voor Wout van Aert

"Het wordt tijd om dat te doen": oud-wielertopper komt met advies voor Wout van Aert

25/02
"Heb je niet in de hand": Urska spreekt duidelijke taal over mensen die renners lastig vallen

"Heb je niet in de hand": Urska spreekt duidelijke taal over mensen die renners lastig vallen

25/02
"Zo zit ze in elkaar": Merckx praat voor het eerst over relatie met Kopecky

"Zo zit ze in elkaar": Merckx praat voor het eerst over relatie met Kopecky

25/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Jasper Philipsen Tadej Pogacar Remco Evenepoel Tom Boonen Yves Lampaert Lotte Kopecky Axel Merckx Jasper Stuyven Jose De Cauwer Dirk De Wolf Bobbie Traksel Tim Merlier Sven Vanthourenhout Urska Zigart Damien Touze Justine Ghekiere Christophe Laporte Tom Dumoulin

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved