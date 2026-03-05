📷 Van der Poel is gewaarschuwd: wereldkampioen Pogacar pakt stevig uit

Tadej Pogacar heeft dit jaar opnieuw een doel gemaakt van Milaan-Sanremo. De wereldkampioen zette onlangs een nieuwe recordtijd neer op de Cipressa.

Vorig jaar gooide Tadej Pogacar het klassieke scenario van een aanval op de Poggio overboord door al aan te vallen op de Cipressa. Enkel Filippo Ganna en Mathieu van der Poel konden de wereldkampioen nog volgen.

Winnen lukte echter niet voor Pogacar, in de sprint liet hij zich verrassen door Van der Poel en moest tevreden zijn met de derde plaats. Dit jaar heeft de Sloveen opnieuw een hoofddoel gemaakt van Milaan-Sanremo.

Nieuwe toptijd van Pogacar op de Cipressa

En dat maakte Pogacar ook duidelijk op training. Hij zette zijn training niet op Strava, maar een alerte Strava-fan ontdekte wel dat de Sloveen deze week een nieuwe recordtijd heeft gereden op de Cipressa.

Pogacar reed zes seconden sneller dan vorig jaar tijdens Milaan-Sanremo. Al was dat toen wel na zo'n 260 kilometer koers en het is ook niet duidelijk of Pogacar hulp kreeg van een brommer of ploegmaats.

Grote conclusies kunnen er dus niet getrokken worden uit de nieuwe toptijd van Pogacar, maar het toont wel aan dat de Sloveen in orde is. Dat moet zaterdag al blijken in de Strade Bianche, zijn eerste koers van het jaar.



