Openingsweekend gemist: Soudal Quick-Step heeft nieuws over Jasper Stuyven

Jasper Stuyven zit in de selectie van Soudal Quick-Step voor Parijs-Nice. Hij moest het openingsweekend nog missen door ziekte in de Ronde van de Algarve.

Voor Jasper Stuyven begon zijn hoofdstuk bij Soudal Quick-Step met een stevige tegenvaller. Hij moest opgeven in de derde etappe van de Ronde van de Algarve door ziekte en kwam sindsdien niet meer in actie.

Stuyven rijdt Parijs-Nice

Stuyven deed wel de verkenning van de Omloop Nieuwsblad, maar moest uiteindelijk toch afzeggen. Enkele dagen later is hij wel weer fit en zit Stuyven ook in de selectie van Soudal Quick-Step voor Parijs-Nice.

Ploegleider Tom Steels is blij dat Stuyven zondag weer aan de start zal staan. "We zijn blij om Jasper terug in actie te zien. De eerste dagen zal hij terug in zijn ritme proberen te komen, maar Parijs-Nice zal een goede ervaring zijn om terug in vorm te geraken."

Selectie Soudal Quick-Step voor Parijs-Nice

Verder brengt Soudal Quick-Step ook Steff Cras, Alberto Dainese, Pascal Eenkhoorn, Valentin Paret-Peintre, Casper Pedersen en Bert Van Lerberghe. Yves Lampaert is naast de selectie gevallen.



"Er zullen kansen zijn voor zowel Valentin als Steff, maar ook Alberto zou mee kunnen strijden voor een goed resultaat, aangezien hij de zware sprints goed aankan", besluit Steels nog op de ploegwebsite.