Red Bull-BORA-hansgrohe veel beter in de klassiekers: Vermeersch wordt enorm geprezen

In tegenstelling tot vorig jaar was Red Bull-BORA-hansgrohe wel aanwezig in het openingsweekend. De Duitse ploeg werkte dan ook hard om zichzelf te verbeteren deze winter, met onder meer de komst van Gianni Vermeersch.

Vorig jaar werden Laurence Pithie, Oier Lazkano, Maxim Van Gils de broers Tim en Mick van Dijke binnengehaald door Red Bull-BORA-hansgrohe, maar de Duitse ploeg was zo goed als spoorloos in het klassieke voorjaar.

Red Bull-BORA-hansgrohe verbeterde zich voor de klassiekers

Dit jaar is Red Bull-BORA-hansgrohe wel goed gestart met een tweede plaats van Tim van Dijke in de Omloop en ook winst van Jordi Meeus in de Ename Samyn Classic. Sinds oktober vorig jaar is er dan ook hard gewerkt met de klassieke kern.

"Alle renners hebben aan zelfreflectie gedaan, waardoor ze zich gericht konden verbeteren. En dat deden niet alleen de renners, maar ook de staf", zegt Chief of Sports Zak Dempster op de ploegwebsite.

Belangrijke rol voor Vermeersch

Met Gianni Vermeersch werd ook een waardevolle versterking aangetrokken, die zich meteen liet zien in het openingsweekend. "Gianni is iemand tegen wie niemand graag koerst, dus het is veel beter om hem in je team te hebben. Hij zet een bepaalde standaard."



"Ook Jarrad (Drizzners, nvdr.) heeft tijdens de Omloop continu vooraan gereden. Die twee hebben zelf misschien geen resultaat gereden, maar hebben wel een zeer belangrijke rol gespeeld."