Wout van Aert uit stevige twijfels voor de Strade Bianche

Woutvan Aert start zaterdag met vraagtekens in de Strade Bianche. Hij had het aangestipt als eerste hoofddoel, maar ziekte gooide roet in het eten.

Met enkele dagen vertraging reed Wout van Aert dinsdag met de Ename Samyn Classic zijn eerste koers van het seizoen. Een goed resultaat zat er door een lekke band op tien kilometer van de streep echter niet in.

Van Aert moest vorige week de Omloop Nieuwsblad missen door buikgriep, maar wilde toch nog competitiekilometers in de benen hebben voor de Strade Bianche. Al bleef Van Aert ook met twijfels achter.

Twijfels bij Van Aert voor de Strade Bianche

"Het was fijn om mijn seizoen te openen in Le Samyn, maar ik sta straks toch met meer vraagtekens aan de start in Siena dan ik had gehoopt", zegt Van Aert op de ploegwebsite van Visma-Lease a Bike.

"Ik had Strade Bianche aangestipt als het eerste echte grote doel van het seizoen, maar het wordt afwachten hoe het gevoel zaterdag zal zijn. Ik ben in ieder geval enorm gemotiveerd om me te laten zien."

"We staan met een sterke selectie aan de start, want ook Matteo (Jorgenson) liet zijn goede vorm al zien in de Franse voorjaarskoersen. We kunnen zeker mikken op een topresultaat."



