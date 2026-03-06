Doet Movistar veel beter: Uijtdebroeks deelt opnieuw prikje uit aan Visma-Lease a Bike

Na twee jaar vertrok Cian Uijtdebroeks opnieuw bij Visma-Lease a Bike. Bij zijn nieuwe ploeg Movistar voelt Uijtdebroeks zich dan ook beter.

Bij Visma-Lease a Bike had Cian Uijtdebroeks nog een contract tot eind 2027, maar hij besliste om dat niet uit te doen. De 22-jarige klimmer wilde meer kansen in grote rondes en besloot naar Movistar te trekken.

Uijtdebroeks deelt prikje uit aan Visma-Lease a Bike

Die transfer deed bij veel analisten de wenkbrauwen fronsen, maar Uijtdebroeks voelt zich goed bij de Spaanse ploeg. "In tegenstelling tot bij Visma is de sfeer hier meer zuiders en warmer", zegt hij bij La Dernière Heure.

"Je kan het een beetje vergelijken met de Waalse gastvrijheid. Movistar heeft een aanpak die focust op alle aspecten van presteren, ook je mentale welzijn. Dat kan ik zeer hard appreciëren", gaat Uijtdebroeks verder.

Goede klik tussen Uijtdebroeks en Spaanse ploegmaats

Ook met zijn voornamelijk Spaanse ploegmaats kan Uijtdebroeks het goed vinden. Zo spendeerde hij de voorbije weken veel tijd met Enric Mas bij de kinesist, hij liep een handblessure op door een val op training.

"Met de Spaanse kampioen Ivan Romeo klikt het ook, die woont niet ver van mij", doelt hij op zijn woonplaats Andorra. "Mijn Spaans gaat er gelukkig op vooruit."