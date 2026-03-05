Gevolgen voor vervolg van seizoen? Uijtdebroeks onthult impact van blessure

Cian Uijtdebroeks komt niet aan de start van Parijs-Nice, hij heeft niet voldoende kunnen trainen door een barst in zijn elleboog. Die blessure heeft hem langer parten gespeeld dan verwacht.

Begin februari kwam Cian Uijtdebroeks ten val in de derde etappe van de Ronde van Valencia. Hij liep een barst op in zijn elleboog en kan daardoor zondag niet aan de start staan van Parijs-Nice.

Uijtdebroeks over impact van blessure

Want de blessure bleef hem lang hinderen. "Het kostte veel tijd om terug te komen na die blessure. Zeker de eerste twee weken kon ik weinig doen. Na een tiental dagen kon ik pas opnieuw op de rollen rijden", zegt hij bij La Dernière Heure.

"Sinds enkele dagen kan ik weer buiten komen, dat doet me goed." De conditie van Uijtdebroeks is er wel op achteruit gegaan doordat hij zo'n tien dagen niet op de fiets kon zitten. Al valt de schade wel mee.

Geen Parijs-Nice voor Uijtdebroeks

"Ik heb het geluk dat ik een zeer solide basisconditie had opgebouwd tijdens de winter, dus ik ben niet zo veel verloren." Parijs-Nice komt dus wel te vroeg voor Uijtdebroeks en dat vindt hij wel jammer.

"Ik keek er echt naar uit om me te testen op dat parcours. Het zou een goede test zijn geweest voor de ploegentijdrit van de Tour in Barcelona. Een ramp is het niet, het seizoen is nog lang en in de Dauphiné is er ook nog een TTT."