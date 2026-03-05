Van Eetvelt kopman in Strade Bianche, Lotto-Intermarché incasseert ook weer tegenslag

Geen Jarno Widar bij Lotto-Intermarché in de Strade Bianche, hij is ziek. Lennert Van Eetvelt zal de kopman zijn, terwijl Jenno Berckmoes dan weer moet invallen.

Lotto-Intermarché moest maandag al melden dat Jarno Widar niet aan de start zou staan van de Strade Bianche zaterdag. De 20-jarige Belg werd vorig weekend ziek tijdens koersen in Frankrijk en moest forfait geven.

Van Eetvelt kopman bij Lotto-Intermarché

Lennert Van Eetvelt wordt nu naar voren geschoven bij de fusieploeg als kopman. Vorig jaar werd Van Eetvelt negende in de Strade Bianche, al was dat wel op bijna vijf minuten van winnaar Tadej Pogacar.

In de UAE Tour toonde Van Eetvelt onlangs nog dat hij goed in vorm is. Hij werd derde op de lastige aankomst op Jebel Mobrah en werd ook zesde in het eindklassement, al stond hij ook een tijdje op de vierde plaats.

Zimmermann in de lappenmand?

Jenno Berckmoes vervangt in de selectie dan weer de Duitse kampioen Georg Zimmermann. De Duitser kwam woensdag stevig ten val in de Trofeo Laigueglia en liep daarbij meerdere schaafwonden op.

"Hij vliegt naar Berlijn voor verder medisch onderzoek, aangezien er een vermoeden bestaat van een handblessure", schrijft Lotto-Intermarché op zijn sociale media. Zimmermann had er net een hoogtestage van drie weken in Colombia opzitten.



