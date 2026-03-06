Naesen trekt zijn conclusies na grapje van Van der Poel

Een opmerking van Oliver Naesen leidde tot een grapje van Mathieu van der Poel. Naesen trok er ook zijn conclusies uit voor de Omloop.

We keren nog even terug naar de opener van het Vlaamse wielerseizoen. Na ongeveer 140 kilometer koers is het peloton bezig aan de afdaling van Berg Ter Stene, op weg naar de tweede passage over de Eikenberg. Die afdaling verliep voor Naesen niet zonder slag of stoot. Hij was niet blij met het rijgedrag van een van zijn collega's.

"Op dat moment werd ik redelijk brutaal de pas afgesneden door één van die grote, logge Noren van Uno-X", verklapt Naesen in aflevering 1 van de HLN Wielerpodcast. "Ik riep naar hem: "Lul man!" Waarop Mathieu (Van der Poel, red.) naast mij kwam mij rijden en heel relaxed zei: "Misschien heet hij wel echt zo, Lulman. Dat kan perfect"."

Overschot bij Van der Poel

Nadat Naesen zijn irritatie publiekelijk kenbaar had gemaakt, kwam Van der Poel doodleuk met een grapje. De renner van Uno-X zal er niets van begrepen hebben, daarvoor moest je Nederlandstalig zijn. Het was ook wel veelzeggend. Dat Van der Poel op dat moment nog zin had in een grapje, wil ook zeggen dat hij met overschot rondreed.

Nochtans was de wedstrijd op dat moment toch al zodanig gevorderd dat een aantal renners al x aantal inspanningen hadden geleverd. Dat besefte Naesen ook. Het deed hem iets concluderen over de vorm van de dag bij Van der Poel. "Toen nam ik mijn radio en zei ik: "Jongens, Mathieu gaat die koers hier winnen ", aldus Naesen.

Voorspelling Naesen komt uit

Zo is het ook uitgedraaid. Van der Poel soleerde naar de overwinning. Bij Decathlon, de ploeg van Naesen, was Lund Andresen de beste man met een zesde plek. Naesen zelf kwam met bloed aan zijn been over de streep na een val.