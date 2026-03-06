Zware klap: na polsbreuken trekt sterke klassieke renner streep door droomkoers

Wat een ontgoocheling voor een van de betere klassieke renners. Na opgelopen breuken aan de pols moet Michael Matthews onder andere een streep trekken door Milaan-Sanremo.

In dit Monument was hij al het dichtst bij een overwinning, na zijn tweede plaats in 2024. Matthews heeft het winnen van Milaan-Sanremo dan ook aangeduid als zijn grote doel voor de rest van zijn carrière. Aangezien hij al 35 is, is elke niet-deelname een gemiste kans. Zo wordt het steeds moeilijker voor hem om die koers nog te winnen.

Zijn ploeg Jayco AlUla heeft op sociale media gemeld wat Matthews overkomen is. "Jammer genoeg is Michael Matthews op donderdag 5 maart op training ten val gekomen. Hij is afgevoerd naar het ziekenhuis. De medische staf van de ploeg bevestigt dat de CT-scan breuken heeft aangetoond aan zijn beide polsen", klinkt de mededeling.

Matthews mist Sanremo en Ronde van Vlaanderen

Deze polsbreuken halen het voorjaar van Matthews grondig overhoop. Zijn programma moet drastisch worden aangepast. "Bijgevolg komt hij niet in aanmerking voor de eerstvolgende koersen." Het missen van Milaan-Sanremo is wellicht de grootste klap, maar zonder die val zou hij er ook in de Ronde van Vlaanderen bijgeweest zijn.

Dries De Bondt is sinds dit seizoen ook een van de renners van Jayco AlUla. De Belg wees Matthews eerder aan als een renner met het potentieel om het Pogacar en Van der Poel moeilijk te maken. Helaas zal Matthews dat potentieel niet kunnen tonen. Later dit seizoen staat wel deelname aan de Tour op zijn programma.





Matthews krijgt de nodige hulp

"Matthews staat in direct contact met de medische staf van de ploeg en zal uitgebreide hulp krijgen om een snel herstel mogelijk te maken. Word snel beter, Bling." Matthews is al de zoveelste renner die dit seizoen moet herstellen van een zware blessure.