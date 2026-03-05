Zijn opvolger bij Alpecin-Premier Tech? Del Grosso is eerlijk over Van der Poel

Een Nederlander die tot de top behoort in het veldrijden, ook op de weg uit de voeten kan en bij Alpecin-Premier Tech rijdt. Er zijn gelijkenissen met Van der Poel, maar Del Grosso vergelijkt zich niet met zijn ploegmaat.

Tibor Del Grosso zal dit voorjaar onder meer de E3 Saxo Classic, Dwars door Vlaanderen en de Amstel Gold Race rijden. De Nederlander toonde vorig jaar al zijn kwaliteiten in de klassiekers met een zesde plaats in Dwars door Vlaanderen.

Doordat Del Grosso veel gelijkenissen heeft met Van der Poel, wordt hij wel eens vergeleken met zijn land- en ploeggenoot. Vorig jaar reden Van der Poel en Del Grosso onder meer samen de Renewi Tour.

Del Grosso vindt zich geen nieuwe Van der Poel

"Mathieu is een heel ontspannen gast en het is tof om met hem te koersen en lol te maken, maar hij is zo goed dat ik er eigenlijk niet heel veel van kan leren”, zegt Del Grosso bij Het Nieuwsblad.

Zo viel Van der Poel aan op 100 kilometer van de streep, terwijl Del Grosso dat niet echt verstandig vond. Toch snapt Del Grosso ook waar de vergelijking met Van der Poel komt en vindt hij het ook een groot compliment.

"Maar heel veel mensen lijken te vergeten hoe bijzonder hij is. Eigenlijk zijn hij en Pogacar geen mensen, maar aliens. In mijn hoofd bestaat er dus geen ‘nieuwe Van der Poel’", besluit Del Grosso nog.