Moet de concurrentie vrezen? Pogacar verklapt waar hij alleen wil rijden in Strade Bianche

Tadej Pogacar won al drie keer solo de Strade Bianche. De wereldkampioen is topfavoriet voor een vierde zege, maar verwacht ook stevige tegenstand.

Tadej Pogacar won bij zijn laatste drie deelnames telkens de Strade Bianche na een solo. In 2022 reed hij net geen 50 kilometer alleen, in 2024 pakte de Sloveen uit met een solo van meer dan 80 kilometer.

Vorig jaar viel Pogacar ook aan op zo'n 80 kilometer van de streep, Tom Pidcock kon als enige volgen. Pogacar ging nog zwaar tegen de grond, maar hij keerde terug en liet Pidcock op zo'n 18 kilometer van de streep achter.

Kondigt Pogacar nieuwe solo aan in Strade Bianche?

Pogacar evenaarde zo de drie zeges van Fabian Cancellara (2008, 2012 en 2016) en kan dit jaar alleen recordhouder worden. De wereldkampioen lijkt ook aan te sturen op een nieuwe solo.

"Ik hoop dat er niemand op de Colle Pinzuto (op 60 km en 19 km van de streep, nvdr.) voor mij rijdt", zei hij onder meer bij Sporza. Die strook draagt sinds dit jaar de naam van Pogacar, vorig jaar deed hij er zijn beslissende aanval.

Wordt Seixas concurrent van Pogacar?

Al houdt Pogacar natuurlijk ook wel rekening met de concurrentie. "Iemand als Paul Seixas oogt goed." Onder meer Tom Boonen en Dirk De Wolf noemden de 19-jarige Fransman al als concurrent voor Pogacar.