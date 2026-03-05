Red Bull-BORA-hansgrohe onthult hoe Evenepoel grote invloed had op klassieke ploeg

Red Bull-BORA-hansgrohe deed het goed in het openingsweekend, veel beter dan vorig jaar. En dat komt onder meer door de overwinningen van Remco Evenepoel.

Jordi Meeus bezorgde Red Bull-BORA-hansgrohe in de Ename Samyn Classic al zijn tiende zege van het seizoen, vorig jaar moest de Duitse ploeg tot midden mei wachten om dat aantal te behalen. 

Remco Evenepoel zorgde voor zes van die tien zeges en hij had ook een groot aandeel in de zege in de ploegentijdrit op Mallorca eind januari. En die zeges hadden ook zijn effect op de klassieke kern. 

Zeges van Evenepoel motiveerde zijn ploegmaats

"Enkele klassieke renners waren in februari op trainingskamp en zagen hoe sterk we aan het seizoen waren begonnen. Remco was daar uiteraard een belangrijke factor in", zegt Zak Dempster, Chief of Sports, op de ploegwebsite.

"Het motiveerde de klassieke renners om zelf te koersen en zich ook te tonen. De sterke start op Mallorca, de overwinningen en de positieve manier van koersen hebben allemaal bijgedragen aan het opbouwen van momentum in het hele team."

Evenepoel stoomt zich klaar voor Catalonië

Lees ook... "Kan gewoon niet": ex-renner ziet andere verklaring voor mislukte UAE Tour van Evenepoel
Zelf kon Evenepoel zijn momentum niet echt vasthouden, in de UAE Tour zakte hij bergop twee keer door het ijs. Op hoogtestage stoomt hij zich nu klaar voor de Ronde van Catalonië (23 tot 29 maart) zijn eerste hoofddoel van het seizoen. 

