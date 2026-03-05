Te veel blessures door valpartijen: Boonen doet duidelijke oproep aan de UCI

Tijdens het openingsweekend werd er opnieuw veel gevallen. Tom Boonen pleit dan ook voor een oplossing en wijst onder meer naar de UCI.

Ieder seizoen opnieuw komt het thema veiligheid opnieuw hoog op de agenda tijdens het klassieke voorjaar. In het voorjaar van 2024 was dat na de zware valpartijen van Van Aert en Vingegaard.

Veel blessures na valpartijen in openingsweekend

Tijdens het openingsweekend liepen opnieuw heel wat renners (zware) blessures op. Vlad Van Mechelen en Tim Wellens braken hun sleutelbeen, Stefan Küng zijn dijbeen, Ben Swift zijn bekken en Rory Townsend zijn scheenbeen.

"De valpartijen gebeuren vooral op betonbanen", zegt Boonen bij Wielerclub Wattage. "Maar het heeft niet met de hoge snelheid te maken." De UCI wil nochtans de versnellingen beperken om de snelheid naar beneden te halen.

Moet UCI ingrijpen?

Valpartijen helemaal vermijden, lijkt echter onmogelijk te zijn, daarom moet er vooral gekeken worden naar oplossingen die de gevolgen minder erg kunnen maken. Een airbag, zoals in het skiën en motorsport, zou dat kunnen zijn.

Boonen heeft nog een andere oplossing. "Misschien moet er een keurmerk gemaakt waar kledingproducenten aan moeten voldoen, met bijvoorbeeld een schuurindex en airbag. Als dat dan verplicht wordt door de UCI, kan niemand meer zeggen: "We rijden daar niet mee.""