📷 "Betekent toch iets": Pogacar krijgt enorme eer van de Strade Bianche

Foto: © photonews

Als drievoudig winnaar heeft Tadej Pogacar nu ook zijn eigen strook in de Strade Bianche. De wereldkampioen is ook klaar voor de start van zijn seizoen.

Fabian Cancellara won drie keer de Strade Bianche (2008, 2012 en 2016) en kreeg als eerste een gravelstrook naar hem vernoemd. Vorig jaar won Tadej Pogacar na zeges in 2022 en 2024 voor een derde keer de Strade Bianche. 

Pogacar krijgt eigen strook in Strade Bianche

Ook de Sloveen is nu verbonden aan een gravelstrook, nl. de Colle Pinzuto. Die strook ligt twee keer op het parcours, op 60 kilometer van de streep en op 19 kilometer. Vorig jaar reed Pogacar weg van Pidcock op die strook. 

"Ik houd van deze koers en nu maak ik ook deel uit van de geschiedenis. Dat maakt me vereerd en bescheiden", zei Pogacar onder meer bij Sporza. "Dit betekent toch iets. Dit is iets anders dan een trofee die je op het podium krijgt."

Pogacar klaar voor nieuwe seizoen

De wereldkampioen begint zaterdag aan zijn seizoen, zijn laatste koers reed hij vorig jaar op 11 oktober. Net geen vijf maanden later is Pogacar klaar om opnieuw te koersen en op winst te mikken in de Strade Bianche. 

"Ik heb een mooie periode achter de rug met veel trainingsblokken, thuis en op stage. Ik heb er zin in, maar de tijd is zo snel gegaan", besloot de Sloveen nog. Als hij zaterdag wint, wordt Pogacar met een vierde zege alleen recordhouder. 

