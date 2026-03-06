Visma-ploegleider laat van zich horen over de twijfels rond Van Aert

Visma-ploegleider laat van zich horen over de twijfels rond Van Aert
Foto: © photonews

Wout van Aert staat zaterdag eindelijk nog eens aan de start van de Strade Bianche. Visma-Lease a Bike had wellicht graag wat meer bemoedigende tekenen gezien in aanloop naar de koers over onverharde wegen.

Van Aert heeft zelf te kennen gegeven dat hij nog met meer vraagtekens zit dan hij zelf had gewild. Dat doet de vraag rijzen of we een sterke Van Aert mogen verwachten. "Dat gaan we zaterdag zien", tekent ploegleider Grischa Niermann bij In De Leiderstrui voorbehoud aan. Die voorzichtige benadering is ook niet meer dan logisch.

Van Aert moest deze winter herstellen van een enkelbreukje en miste de Omloop. In de Samyn Classic kon hij door pech niet meesprinten en dan staat de Strade ineens al snel voor de deur. "De piek waar we met Wout op mikken, ligt later", benadrukt Niermann. "Maar Strade Bianche is een supermooie wedstrijd, die Wout heel graag rijdt."

Visma-Lease a Bike tast in het duister

Hoewel er dus wel bepaalde ambities zijn, moeten Van Aert en Visma-Lease a Bike ook het verloop van de koers afwachten. "Hij wil daar heel graag goed zijn, maar we moeten afwachten hoe goed dat zal zijn." Ondanks de reeds aangegeven moeilijkheden trekt de ploeg zich op aan de indruk die Van Aert maakte op de Sierra Nevada. 

"Wout was goed op hoogte, dat is allemaal gegaan zoals we wilden. Maar ook daar kun je nog niet echt conclusies uit trekken richting de wedstrijden", vindt Niermann. De Duitse ploegleider zei alvast ook al dat hij niet verwacht dat Van Aert Pogacar zal lossen in de Strade Bianche. De Strade is Montmartre niet, zoveel is wel duidelijk. 

Van Aert altijd goed bij vorige deelnames

Lees ook... 🎥 Van Aert heeft geestige plaagstoot in huis voor wielertoerist met Alpecin-truitje
Als er iets is waar Van Aert nog moed uit kan tanken, dan zijn het zijn prestaties uit het verleden in de Strade Bianche. Bij elke deelname eindigde hij minstens bij de eerste vier. In 2026 maakt hij zijn terugkeer na vijf jaar afwezigheid.

