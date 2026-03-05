Na jaren afwezigheid: Van Aert verklaart waarom hij Strade Bianche opnieuw rijdt

Wout van Aert trekt dit voorjaar nog eens naar Italië, op eigen verzoek. De Strade Bianche is zaterdag zijn eerste koers in het Italiaanse drieluik.

Sinds 2021 stond Wout van Aert niet meer aan de start van de Strade Bianche. Vorig jaar boekte hij in de Giro een memorabele ritzege in een etappe die deels over het parcours van de Strade Bianche ging.

Van Aert vragende partij voor Strade Bianche

Voor Van Aert wordt de Strade Bianche ook zijn eerste koers in Italië sinds hij vorig jaar de Giro reed. "Ik kijk ernaar uit om opnieuw in actie te komen in Italië", zegt Van Aert in de vooruitblik van Visma-Lease a Bike.

"Het is al even geleden dat ik aan de start stond van Strade Bianche. Samen met de ploeg besloot ik de wedstrijd enkele seizoenen over te slaan, maar dit jaar is hij op mijn verzoek weer op de planning gezet."

Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo

"De combinatie Strade Bianche en Tirreno-Adriatico lijkt ons een goede voorbereiding op de verdere doelen in het voorjaar." Tirreno-Adriatico reed Van Aert niet meer sinds 2023, toen hij ook voor het laatst Milaan-Sanremo reed.

Ook het Italiaanse monument staat dit jaar weer op zijn programma. In 2020 won Van Aert zowel de Strade Bianche als Milaan-Sanremo, al was dat toen wel in augustus toen de koersen door de pandemie waren uitgesteld.