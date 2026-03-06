Dumoulin heeft gemerkt hoe Van der Poel het hele peloton doet balen

Tom Dumoulin heeft zelf kunnen waarnemen wat de impact van Mathieu van der Poel is op de rest van het peloton. Nog voor de start van de Omloop had die laatste al een tik uitgedeeld.

Dat komt omdat de deelname van Van der Poel lange tijd twijfelachtig was. Door zo lang te wachten met het nemen van een beslissing, trekt Van der Poel niet alleen de aandacht naar zich toe. Hij houdt ook de concurrenten in spanning. Wie zonder Van der Poel favoriet is, is nog slechts een outsider als hij wel van start gaat.

We kunnen ons dus voorstellen dat sommige renners niet erg happy worden als Van der Poel zijn deelname aan een bepaalde koers aankondigt. Dat blijkt ook zo te zijn. "Ik sprak vrijdag voor de Omloop een aantal renners en ploegen. Zij baalden er echt van dat Van der Poel op het laatste moment had toegezegd", aldus Tom Dumoulin.

Teams denken aan tweede plek door deelname Van der Poel

De voormalige wielrenner doet deze uitspraak in de NOS Wielerpodcast. De ex-winnaar van de Giro kon de teleurstelling vaststellen bij heel wat teams. "Het was onzeker of hij zou meedoen en een paar dagen voor de Omloop Het Nieuwsblad kwam het bericht: hij gaat rijden. Je zag gewoon bij de andere ploegen: dit wordt plekje twee."

Er wordt weleens geopperd dat andere renners niet meer moeten meewerken met een Van der Poel of Pogacar. Een Florian Vermeersch dacht daar duidelijk anders over. Eén ding is duidelijk: de ploegleiders vonden nog niet de oplossing om een klasbak als Van der Poel lam te leggen. Misschien bestaat die oplossing ook niet.

Dumoulin kent de tactiek om Van der Poel te kloppen niet

Lees ook... Overtreft Pogacar die vorige rockster? "Opboksen tegen Van der Poel en Van Aert, niet tegen grijze muis"›

Tom Dumoulin moet toegeven dat hij ook niet ziet wat het strategische wondermiddel tegen Van der Poel zou kunnen zijn. "Ik heb zelf jarenlang gekoerst, maar kon ook niet echt bedenken hoe je Van der Poel gaat afstoppen. Dat kan bijna niet."