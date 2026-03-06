🎥 Van Aert heeft geestige plaagstoot in huis voor wielertoerist met Alpecin-truitje

🎥 Van Aert heeft geestige plaagstoot in huis voor wielertoerist met Alpecin-truitje
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Als hij in de juiste stemming verkeert, pakt Wout van Aert al wel eens uit met een flinke kwinkslag. Dat heeft ene José Maria Lopez mogen ondervinden.

De Spaanstalige wielertoerist klampte Van Aert even aan toen die aan zijn verkenning van de Strade Bianche bezig was. Dit is te zien op de Instagrampagina van José Maria Lopez. Hij was niet te bevreesd om Van Aert aan te spreken. "Wout, kan ik je een video laten zien? Dit zijn jij en ik in Arenberg (Bos van Wallers, red.) vorig jaar.

Op de beelden is te zien hoe Van Aert op de kasseien Lopez voorbij raast aan een razend tempo. Wie even met de ogen knppert, zou het gemist hebben. "Ja, een klein verschil, hé", merkt Van Aert zelf op. Het is grappig om het op die manier aan te brengen, maar zo had Van Aert het toch maar even mooi gezegd. Hij stond scherp.

Van Aert kijkt naar filmpjes van wielertoerist

Mogelijk werd Van Aert getriggerd door het feit dat Lopez een truitje aan had van ... Alpecin-Premier Tech. "Ja, het was wel wat verschillend", lacht Lopez in eerste instantie. "Kijk naar de volgende clip", geeft hij vervolgens mee. We krijgen vervolgens in vooraanzicht te zien hoe Van Aert ettelijke meters voor Lopez uitrijdt in het Bos van Wallers.

Vervolgens komt Van Aert met een heerlijke kwinkslag op de proppen. "Als je een andere trui aantrekt, ga je al wat sneller, denk ik." Lopez denkt daar toch het zijne van. Het was Van Aert duidelijk niet ontgaan dat Lopez een truitje aan had van de ploeg van Mathieu van der Poel. Lopez wenst Van Aert alvast veel geluk voor de Strade Bianche.

Lees ook... Overtreft Pogacar die vorige rockster? "Opboksen tegen Van der Poel en Van Aert, niet tegen grijze muis"

Van Aert verkent Strade voor deelname van zaterdag

Van Aert trok zich daarna weer in gang op een oplopend stuk om zijn verkenning van de Strade voort te zetten. Zaterdag zal blijken of die verkenning hem ook helpt om een goed resultaat te behalen in de Italiaanse eendagskoers.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Strade Bianche
Wout Van Aert

Meer nieuws

Lodewyck behoudt het vertrouwen en voorspelt grootse prestaties van Evenepoel

Lodewyck behoudt het vertrouwen en voorspelt grootse prestaties van Evenepoel

12:30
Overtreft Pogacar die vorige rockster? "Opboksen tegen Van der Poel en Van Aert, niet tegen grijze muis"

Overtreft Pogacar die vorige rockster? "Opboksen tegen Van der Poel en Van Aert, niet tegen grijze muis"

11:00
Visma-ploegleider laat van zich horen over de twijfels rond Van Aert

Visma-ploegleider laat van zich horen over de twijfels rond Van Aert

08:30
Ex-renner overtuigd van hun impact: Evenepoel en Vermeersch geven Red Bull nieuwe impuls

Ex-renner overtuigd van hun impact: Evenepoel en Vermeersch geven Red Bull nieuwe impuls

10:00
Dumoulin heeft gemerkt hoe Van der Poel het hele peloton doet balen

Dumoulin heeft gemerkt hoe Van der Poel het hele peloton doet balen

09:00
Na jaren afwezigheid: Van Aert verklaart waarom hij Strade Bianche opnieuw rijdt

Na jaren afwezigheid: Van Aert verklaart waarom hij Strade Bianche opnieuw rijdt

18:00
Naesen trekt zijn conclusies na grapje van Van der Poel

Naesen trekt zijn conclusies na grapje van Van der Poel

08:00
Zware klap: na polsbreuken trekt sterke klassieke renner streep door droomkoers

Zware klap: na polsbreuken trekt sterke klassieke renner streep door droomkoers

07:30
Doet Movistar veel beter: Uijtdebroeks deelt opnieuw prikje uit aan Visma-Lease a Bike

Doet Movistar veel beter: Uijtdebroeks deelt opnieuw prikje uit aan Visma-Lease a Bike

07:00
Wout van Aert uit stevige twijfels voor de Strade Bianche

Wout van Aert uit stevige twijfels voor de Strade Bianche

16:00
Te veel blessures door valpartijen: Boonen doet duidelijke oproep aan de UCI

Te veel blessures door valpartijen: Boonen doet duidelijke oproep aan de UCI

21:30
Moet de concurrentie vrezen? Pogacar verklapt waar hij alleen wil rijden in Strade Bianche

Moet de concurrentie vrezen? Pogacar verklapt waar hij alleen wil rijden in Strade Bianche

20:30
Zijn opvolger bij Alpecin-Premier Tech? Del Grosso is eerlijk over Van der Poel

Zijn opvolger bij Alpecin-Premier Tech? Del Grosso is eerlijk over Van der Poel

20:00
Gevolgen voor vervolg van seizoen? Uijtdebroeks onthult impact van blessure

Gevolgen voor vervolg van seizoen? Uijtdebroeks onthult impact van blessure

19:00
Red Bull-BORA-hansgrohe onthult hoe Evenepoel grote invloed had op klassieke ploeg

Red Bull-BORA-hansgrohe onthult hoe Evenepoel grote invloed had op klassieke ploeg

18:30
📷 "Betekent toch iets": Pogacar krijgt enorme eer van de Strade Bianche

📷 "Betekent toch iets": Pogacar krijgt enorme eer van de Strade Bianche

17:00
Van Eetvelt kopman in Strade Bianche, Lotto-Intermarché incasseert ook weer tegenslag

Van Eetvelt kopman in Strade Bianche, Lotto-Intermarché incasseert ook weer tegenslag

16:30
Openingsweekend gemist: Soudal Quick-Step heeft nieuws over Jasper Stuyven

Openingsweekend gemist: Soudal Quick-Step heeft nieuws over Jasper Stuyven

15:00
📷 Van der Poel is gewaarschuwd: wereldkampioen Pogacar pakt stevig uit

📷 Van der Poel is gewaarschuwd: wereldkampioen Pogacar pakt stevig uit

14:00
Red Bull-BORA-hansgrohe veel beter in de klassiekers: Vermeersch wordt enorm geprezen

Red Bull-BORA-hansgrohe veel beter in de klassiekers: Vermeersch wordt enorm geprezen

13:30
Met Kopecky was het anders geweest: Beyen maakt Vollering en Niewiadoma met de grond gelijk

Met Kopecky was het anders geweest: Beyen maakt Vollering en Niewiadoma met de grond gelijk

13:00
"Zou me verbazen": Bakelants is bikkelhard over Van Aert

"Zou me verbazen": Bakelants is bikkelhard over Van Aert

05/03
"Daar moet je eerlijk in zijn...": De Lie krijgt de wind van voren na mislukt openingsweekend

"Daar moet je eerlijk in zijn...": De Lie krijgt de wind van voren na mislukt openingsweekend

05/03
"Kan gewoon niet": ex-renner ziet andere verklaring voor mislukte UAE Tour van Evenepoel

"Kan gewoon niet": ex-renner ziet andere verklaring voor mislukte UAE Tour van Evenepoel

05/03
Schrik van Pogacar? Niet alleen het parcours houdt Van der Poel weg uit Strade Bianche

Schrik van Pogacar? Niet alleen het parcours houdt Van der Poel weg uit Strade Bianche

05/03
Geen solo van Pogacar? Boonen verwacht enorme verrassing in Strade Bianche

Geen solo van Pogacar? Boonen verwacht enorme verrassing in Strade Bianche

05/03
Bakelants zegt waar het op staat over voorjaar van Van Aert: "Van 2020 geleden"

Bakelants zegt waar het op staat over voorjaar van Van Aert: "Van 2020 geleden"

05/03
'Geen Parijs-Nice, maar Uijtdebroeks voegt wel andere koers toe aan zijn programma'

'Geen Parijs-Nice, maar Uijtdebroeks voegt wel andere koers toe aan zijn programma'

05/03
"Compleet gestoord": Zonneveld vreest voor carrière van toptalent

"Compleet gestoord": Zonneveld vreest voor carrière van toptalent

05/03
Blinkt hij ook uit op de weg? Del Grosso onthult op welke koersen hij mikt

Blinkt hij ook uit op de weg? Del Grosso onthult op welke koersen hij mikt

05/03
"Sabotage?" Koersdirecteur van Le Samyn reageert op uitspraken van Wout van Aert

"Sabotage?" Koersdirecteur van Le Samyn reageert op uitspraken van Wout van Aert

04/03
Ploeg gaat stevig in de fout met Tom Pidcock in de Omloop: "We hebben het onderschat"

Ploeg gaat stevig in de fout met Tom Pidcock in de Omloop: "We hebben het onderschat"

04/03
Axel Merckx is fan, maar heeft duidelijke raad: "Kies de Vuelta in plaats van de Tour"

Axel Merckx is fan, maar heeft duidelijke raad: "Kies de Vuelta in plaats van de Tour"

04/03
Zoon van ploegleider heeft met Wout van Aert maar één idool, maar rijdt hem wel bijna uit het wiel

Zoon van ploegleider heeft met Wout van Aert maar één idool, maar rijdt hem wel bijna uit het wiel

04/03
Yves Lampaert gelooft er niet in: "Renners zullen nog meer risico's nemen"

Yves Lampaert gelooft er niet in: "Renners zullen nog meer risico's nemen"

04/03
Strijd met Pogacar in Strade Bianche? Weinig goede signalen bij Van Aert

Strijd met Pogacar in Strade Bianche? Weinig goede signalen bij Van Aert

04/03

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Remco Evenepoel Cian Uijtdebroeks Tom Boonen Gianni Vermeersch Jan Bakelants Tibor Del Grosso Arnaud De Lie Louis Vervaeke Mauri Vansevenant Jasper Stuyven Jarno Widar Michael Matthews Tim Merlier Oliver Naesen Maarten Wynants Grischa Niermann Guillaume Van Keirsbulck

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved