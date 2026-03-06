🎥 Van Aert heeft geestige plaagstoot in huis voor wielertoerist met Alpecin-truitje

Als hij in de juiste stemming verkeert, pakt Wout van Aert al wel eens uit met een flinke kwinkslag. Dat heeft ene José Maria Lopez mogen ondervinden.

De Spaanstalige wielertoerist klampte Van Aert even aan toen die aan zijn verkenning van de Strade Bianche bezig was. Dit is te zien op de Instagrampagina van José Maria Lopez. Hij was niet te bevreesd om Van Aert aan te spreken. "Wout, kan ik je een video laten zien? Dit zijn jij en ik in Arenberg (Bos van Wallers, red.) vorig jaar.

Op de beelden is te zien hoe Van Aert op de kasseien Lopez voorbij raast aan een razend tempo. Wie even met de ogen knppert, zou het gemist hebben. "Ja, een klein verschil, hé", merkt Van Aert zelf op. Het is grappig om het op die manier aan te brengen, maar zo had Van Aert het toch maar even mooi gezegd. Hij stond scherp.

Van Aert kijkt naar filmpjes van wielertoerist

Mogelijk werd Van Aert getriggerd door het feit dat Lopez een truitje aan had van ... Alpecin-Premier Tech. "Ja, het was wel wat verschillend", lacht Lopez in eerste instantie. "Kijk naar de volgende clip", geeft hij vervolgens mee. We krijgen vervolgens in vooraanzicht te zien hoe Van Aert ettelijke meters voor Lopez uitrijdt in het Bos van Wallers.

Vervolgens komt Van Aert met een heerlijke kwinkslag op de proppen. "Als je een andere trui aantrekt, ga je al wat sneller, denk ik." Lopez denkt daar toch het zijne van. Het was Van Aert duidelijk niet ontgaan dat Lopez een truitje aan had van de ploeg van Mathieu van der Poel. Lopez wenst Van Aert alvast veel geluk voor de Strade Bianche.



Van Aert verkent Strade voor deelname van zaterdag

Van Aert trok zich daarna weer in gang op een oplopend stuk om zijn verkenning van de Strade voort te zetten. Zaterdag zal blijken of die verkenning hem ook helpt om een goed resultaat te behalen in de Italiaanse eendagskoers.