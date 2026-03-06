Ex-renner overtuigd van hun impact: Evenepoel en Vermeersch geven Red Bull nieuwe impuls

Ex-renner overtuigd van hun impact: Evenepoel en Vermeersch geven Red Bull nieuwe impuls
Foto: © photonews

Red Bull boekt al vooruitgang in de eerste voorjaarskoersen. Evenepoel en Vermeersch worden hier beiden een aandeel in toegedicht.

In het geval van Evenepoel is dat best apart, want hem hebben we in de eerste Vlaamse koersen van het jaar niet gezien. "Evenepoel heeft die wedstrijden niet gereden, maar zo'n kampioen heeft echt wel invloed op de hele organisatie", maakt Bobbie Traksel zich sterk in de podcast Kop over Kop. Hij gelooft dus wel in de Remco-factor.

"Zo'n kampioen trekt jongens met zich mee en legt op trainingskamp het tempo misschien net iets hoger. Daardoor willen anderen zich misschien ook bewijzen en juist in die ploeg van Evenepoel zitten. Ze willen straks met Evenepoel andere wedstrijden proberen winnen, ze willen er ook bij zijn", ziet Traksel bewijsdrang bij alle Red Bull-renners.

Vermeersch belangrijk voor positionering

Dit zijn de redenen voor de Nederlander om belang te hechten aan het Evenepoel-effect. "Een ander aspect is Gianni Vermeersch. Ik heb het al eerder gezegd: Gianni is niet de man die deze wedstrijden gaat winnen, maar wel de man die altijd op de juiste momenten vooraan zit. Het was de eerste keer dat de mannen van Red Bull zo vooraan zaten."

Het is nu ook niet allemaal rozengeur en maneschijn. Traksel vond Red Bull niet goed genoeg in aanloop naar de spurt in Kuurne. "De ploeg was niet goed genoeg om Jordi Meeus af te zetten. Ik had het gevoel dat ze tijdens de finale van Kuurne-Brussel-Kuurne al bezig waren met hun herstel. Desalniettemin was het een goed openingsweekend."

Meeus gewonnen in Samyn Classic

Lees ook... Lodewyck behoudt het vertrouwen en voorspelt grootse prestaties van Evenepoel
"Van een ploeg met zoveel budget moeten we dat ook verwachten", voegt Traksel er meteen aan toe. Van enige onvrede bij Meeus zal er inmiddels ook geen sprake meer zijn. Hij won in Dour immers de Samyn Classic.

