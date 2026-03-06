Lodewyck behoudt het vertrouwen en voorspelt grootse prestaties van Evenepoel

Lodewyck behoudt het vertrouwen en voorspelt grootse prestaties van Evenepoel
Klaas Lodewyck zal toch ook even geschrokken zijn toen hij Remco Evenepoel er bergop tweemaal zag doorzakken in de UAE Tour. De ploegleider gaat echter helemaal niet twijfelen aan zijn renner.

Ondertussen heeft Lodewyck zelf weer de smaak van de overwinning kunnen proeven. Hij was afgelopen dinsdag aanwezig bij de Samyn Classic: de snelle spurt van Jordi Meeus bezorgde Red bull-BORA-hansgrohe succes. Ook aan de zijde van de dubbele olympische kampioen mikt Lodewyck dit seizoen nog op verdere successen.

Lodewyck mag toch zowat beschouwd worden als de vertrouwenspersoon van Evenepoel bij Red Bull. De ploegleider werkte al met Evenepoel samen bij Soudal Quick-Step en ze maakten samen de overstap. De overwinningen stapelden zich ook heel snel op, maar in de UAE Tour waren er dus toch ook enkele ontgoochelingen.

Lodewyck heeft er nog vertrouwen in 

Over de prestaties van Evenepoel in de Emiraten deden allerlei theorieën de ronde. Volgens Adriano Malori zat Evenepoel enkel met de tijdrit in zijn hoofd. In elk geval moet er nu terug vooruitgeblikt worden. Dat doet Klaas Lodewyck met veel vertrouwen. De belangrijkste afspraken van het voorjaar worden volgens hem een schot in de roos.

Zowel qua rittenkoers als het eendagswerk is er wel één wedstrijd in het voorjaar die er voor Evenepoel bovenuit steekt. "We zullen een super sterke Remco Evenepoel zien in de Ronde van Catalonië en Luik-Bastenaken-Luik", voorspelt Lodewyck bij La Dernière Heure. Het vertrouwen in zijn pupil is nog altijd even groot. 

Geen twijfels over Evenepoel

Lees ook... Ex-renner overtuigd van hun impact: Evenepoel en Vermeersch geven Red Bull nieuwe impuls
Het zal ook bij Evenepoel deugd doen om dat vertrouwen te voelen, en te merken dat er niet na de eerste beste tegenslag aan hem getwijfeld wordt. De Ronde van Cataloniê start op 23 maart: dan moet hij dus wel zijn frisheid teruggevonden hebben.

