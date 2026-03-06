Overtreft Pogacar die vorige rockster? "Opboksen tegen Van der Poel en Van Aert, niet tegen grijze muis"

Niemand zal ervan schrikken als Tadej Pogacar zaterdag weer de Strade Bianche wint. Zijn uitstraling is ondertussen sowieso al even groot als zijn sportieve capaciteiten.

Over die uitstraling van Pogacar heeft sporteconoom Wim Lagae, verbonden aan de KU Leuven, het in Het Laatste Nieuws. De vergelijking wordt gemaakt met Peter Sagan, zeg maar de vorige rockster van het peloton. Die schitterde vaak in tal van grappige filmpjes. Hij pakte het niet helemaal op dezelfde manier aan als Pogacar.

Geef Lagae maar het verhaal en de benadering van Pogacar. "Toch vind ik dat hij qua uitstraling al verder staat. Zijn sportief verhaal is veel sterker, zijn Engels is beter... Sagan had ook dat kantje van het ongeleide projectiel." Het imago van Pogacar is veel meer dat van de ideale schoonzoon, ook door zijn sportieve houding na een koers.

Veel populaire renners in tijdperk Pogacar

Het tijdperk waarin Pogacar actief is, speelt ook een rol. "Bovendien moet Pogacar opboksen tegen andere populaire renners als Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel, Wout van Aert... Niet tegen een grijze muis zoals Chris Froome, met alle respect." Niet elke wielertopper heeft ook een geweldige uitstraling, daar komt het op neer.

"En zelfs onder de fans van die andere renners is Pogacar bijzonder populair", benadrukt Lagae. "Eigenlijk kun je er weinig verkeerds over zeggen." De grote populariteit van Pogacar heeft deels ook te maken met zijn offensieve koersingesteldheid. Zijn aanvallen van ver spreken tot de verbeelding, ook al zorgen ze soms voor een saaie koers.

Pogacar sportief en qua uitstraling sterk

In elk geval doet Lagae de vaststelling dat de sportieve prestaties en de uitstraling van het imago van Pogacar hand in hand gaan. Dat is dus niet noodzakelijk bij elke topper uit het wielrennen het geval, maar bij Pogacar wél.