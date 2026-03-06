Sinds haar vertrek bij SD Worx-Protime: Vollering eerlijk over contact met Kopecky

Eind 2024 vertrok Demi Vollering bij SD Worx-Protime. Met haar ex-ploeggenote Lotte Kopecky heeft ze nog maar weinig contact.

SD Worx-Protime behoort al lange tijd tot de top in het vrouwenwielrennen. Met onder meer Lotte Kopecky, Marlen Reusser, Lorena Wiebes en Demi Vollering reden er in 2024 vier wereldtoppers bij de Nederlandse ploeg.

Vollering over vertrek bij SD Worx-Protime

Haar partner en manager Jan de Voogd voelde wel dat er in het team vol sterren problemen zouden komen. En dat gevoel begon uiteindelijk ook bij Vollering te komen toen ze merkte dat ze tegen een muur aanliep.

Ze vroeg vaak wat het plan was om nog succesvoller te worden. "En dan kreeg ik als antwoord van de ploeg: ‘Hoezo? We zijn de beste vrouwenploeg ter wereld.’ Daar ging het mij niet om. Ik wilde stappen zetten", zegt ze bij HLN.

Weinig contact tussen Vollering en Kopecky

Vollering besloot in 2024 om haar aflopende contract bij SD Worx-Protime niet meer te verlengen en ze vertrok. Sinds vorig jaar rijdt ze voor het Franse FDJ United-SUEZ en veel contact met haar ex-ploegmaats heeft ze niet meer.



Ook niet met Lotte Kopecky. "Lotte heeft best een gesloten persoonlijkheid. Als we elkaar tegenkomen op een wedstrijd zeggen we wel ‘hey,’ maar verder niets" stelt Vollering. Zaterdag zullen ze elkaar alvast tegenkomen in de Strade Bianche.