Van der Poel niet, Van Aert wel in Strade Bianche: Zonneveld legt grote verschil uit

Mathieu van der Poel laat de Strade Bianche opnieuw links liggen, terwijl Wout van Aert voor het eerst sinds 2021 weer aan de start staat. Thijs Zonneveld ziet dan ook een groot verschil tussen de twee.

Ondanks ziekte vorige week staat Wout van Aert toch aan de start van de Strade Bianche zaterdag. Hij start wel met ernstige twijfels, maar op zijn vraag staat de Strade Bianche voor het eerst sinds 2021 weer op zijn programma.

Finale Strade Bianche te zwaar voor Van Aert

Al verwacht analist Thijs Zonneveld niet dat Van Aert een kandidaat is voor de zege. "Hij is normaal gesproken nog niet goed genoeg voor deze wedstrijd", aldus Zonneveld in de podcast In De Waaier.

"Als hij goed gaat zijn, zal dat vooral in de Vlaamse klassiekers het geval zijn. Wat voor Van der Poel geldt, geldt ook voor hem: de finale van Strade Bianche is te heftig. Dit lijkt me simpelweg te zwaar voor hem."

Van Aert wel, Van der Poel niet in Strade Bianche

Toch wilde Van Aert dus bewust wel de Strade Bianche rijden. "Hij rijdt ook Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. Dan is het voor veel gasten dus van: ik ben er toch." Al rijdt Van der Poel ook die twee koersen en slaat hij de Strade Bianche over.

"Daar zie je het verschil. Van Aert denkt: als ik vijfde ben, dan haal ik daar vertrouwen uit. Terwijl Van der Poel denkt: als ik vijfde ben, is het een verloren dag. Hij doet het alleen voor de overwinningen", stelt Zonneveld nog.