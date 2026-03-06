Mislukte UAE Tour van Evenepoel: Vingegaard geeft zijn ongezouten mening

Remco Evenepoel zakte bergop twee keer door het ijs in de UAE Tour. Jonas Vingegaard zag dat Evenepoel niet goed was, maar verbindt er geen grote conclusies aan voor deze zomer.

Zonder zijn valpartij op training en ziekte had Jonas Vingegaard midden februari ook aan de start gestaan van de UAE Tour. De Deen moest forfait geven en komt zondag aan de start van Parijs-Nice.

Toch heeft Vingegaard wel de UAE Tour gevolgd. Remco Evenepoel won er de tijdrit, maar bergop was hij twee keer niet goed. Evenepoel eindigde telkens op grote achterstand, in het eindklassement werd hij pas tiende.

Wat vond Vingegaard van UAE Tour van Evenepoel?

"Evenepoel was sterk begonnen in Mallorca en Valencia, maar hij heeft een beetje een terugslag gehad in de UAE Tour", zegt Vingegaard bij Sporza. Al wil de Deen daar nog geen grote conclusies aan verbinden.

"Ik zeg altijd dat wat je doet in de lente niet uitmaakt voor de zomer. Hij zal ook heel sterk zijn", verwijst Vingegaard naar de Tour. Dat Evenepoel sinds dit jaar voor een andere ploeg rijdt, maakt volgens de Deen ook weinig verschil.

Vingegaard en Evenepoel samen in Catalonië

Evenepoel was de voorbije twee jaren al een favoriet in de Tour en dat zal dit jaar niet anders zijn. In de Ronde van Catalonië (23 tot 29 maart) zullen Vingegaard en Evenepoel voor het eerst dit seizoen samen aan de start staan.