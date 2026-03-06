Ontzettend groot compliment voor het werk van Sven Vanthourenhout bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Het zal Sven Vanthourenhout deugd doen om al een groot compliment te krijgen zo vroeg op het seizoen. De progressie bij Red Bull in de klassiekers valt dan ook niet te ontkennen.

Na zijn periode als bondscoach was het toch even afwachten hoe Sven Vanthourenhout het er in een ploeg als Red Bull vanaf zou brengen. Aanvankelijk was er ook enige onduidelijkheid over zijn rol. Inmiddels blijkt dat hij toch zijn stempel weet te drukken. Hij wordt aangewezen als de man die voor de nodige structuur zorgt in de ploeg.

Vanthourenhout was eerste ploegleider in de Omloop, een koers die hij zelf als renner nooit gereden heeft. Tim van Dijke, die als tweede eindigde in de opener van het Vlaamse wielerseizoen, verklaart de vooruitgang van Red Bull in de klassiekers. "We hebben flinke investeringen gedaan. Sven Vanthourenhout smeedt de nieuwe ploeg gewoon."

Vanthourenhout zorgt voor meer organisatie

De Nederlander zet hem in de bloemetjes als de man die de verschillende renners laat samenwerken. "Dat voelde ik vanaf de start van de Omloop. Er zit veel meer lijn, veel meer rust en veel meer organisatie in dan vorig jaar." Dat zijn schitterende complimenten, want die zaken vallen onder de verantwoordelijkheid van Vanthourenhout.

Het helpt ook altijd als een van de renners in de ploeg het verlengstuk is van de ploegleider. Voor die rol is Gianni Vermeersch uitermate geschikt. "Met Gianni Vermeersch als captain lijkt het erop dat we een stap gezet hebben waar ik heel erg naar uitkeek", stelt Van Dijke tot zijn tevredenheid vast. "Dat heeft zich in de Omloop uitbetaald."

Productieve samenwerking met Vermeersch



Vanthourenhout en Vermeersch kennen elkaar al heel erg lang. Vanuit dat oogpunt mag het niet verbazen dat hun samenwerking bij Red Bull-BORA-hansgrohe na een paar maanden toch al zijn vruchten lijkt af te werpen.