Cancellara oordeelt over keuze van Van der Poel om Strade Bianche niet te rijden

Mathieu van der Poel verkiest het Vlaamse asfalt boven het Italiaanse grind. De Strade Bianche staat niet langer op het programma van Van der Poel.

De Nederlander won in 2021 en deed voor het laatst mee in 2023. Ook dit jaar blinkt hij uit in afwezigheid. Wil dit zeggen dat de Strade te zwaar geworden is? "Ja en neen. In het begin was het meer een koers voor klassieke renners. Daarna was het jarenlang een open koers waarin iedereen kans maakte", aldus Fabian Cancellara bij Sporza.

"Nu is het nog wat zwaarder", erkent de drievoudige winnaar, die voorlopig mederecordhouder is met Pogacar. Cancellara toont dus begrip maar sluit niet uit dat Van der Poel mee zou kunnen doen voor de zege. "Voor mij zou iemand als Mathieu hier ook nog kunnen deelnemen en kans maken. Het paste misschien niet goed in zijn planning."

Geen Strade Bianche in programma Van der Poel

De Zwitser kan zich moeilijk voorstellen dat Van der Poel puur uit vrees voor de concurrentie past. "Ik denk niet dat hij bang is om af te komen. Als wielerliefhebber zouden we hem hier graag in actie zien, maar iedereen heeft zijn eigen programma." Elk programma dient sowieso gerespecteerd te worden. "Het parcours is wel zwaarder geworden."

Het houdt dus steek dat de entourage van Van der Poel hem door de toename van het aantal hoogtemeters weghoudt uit de Strade. "De ondergrond is in mijn opinie ook veel sneller dan vorig jaar. Het gaat lastig zijn voor iedereen. Bij de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix vragen we ons ook af waarom die of die renner er niet is."

Parcourswijzigingen in voordeel Pogacar

In de Strade is er dan nog het gegeven dat de man die de laatste jaren het vaakst won een voordeel lijkt te hebben. "De parcourswijzigingen zijn wel perfect voor Tadej Pogacar." De kans is dus groot dat Pogacar zaterdag alleen recordhouder wordt.