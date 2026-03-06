Cancellara oordeelt over keuze van Van der Poel om Strade Bianche niet te rijden

Cancellara oordeelt over keuze van Van der Poel om Strade Bianche niet te rijden
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel verkiest het Vlaamse asfalt boven het Italiaanse grind. De Strade Bianche staat niet langer op het programma van Van der Poel.

De Nederlander won in 2021 en deed voor het laatst mee in 2023. Ook dit jaar blinkt hij uit in afwezigheid. Wil dit zeggen dat de Strade te zwaar geworden is? "Ja en neen. In het begin was het meer een koers voor klassieke renners. Daarna was het jarenlang een open koers waarin iedereen kans maakte", aldus Fabian Cancellara bij Sporza.

"Nu is het nog wat zwaarder", erkent de drievoudige winnaar, die voorlopig mederecordhouder is met Pogacar. Cancellara toont dus begrip maar sluit niet uit dat Van der Poel mee zou kunnen doen voor de zege. "Voor mij zou iemand als Mathieu hier ook nog kunnen deelnemen en kans maken. Het paste misschien niet goed in zijn planning."

Geen Strade Bianche in programma Van der Poel

De Zwitser kan zich moeilijk voorstellen dat Van der Poel puur uit vrees voor de concurrentie past. "Ik denk niet dat hij bang is om af te komen. Als wielerliefhebber zouden we hem hier graag in actie zien, maar iedereen heeft zijn eigen programma." Elk programma dient sowieso gerespecteerd te worden. "Het parcours is wel zwaarder geworden."

Het houdt dus steek dat de entourage van Van der Poel hem door de toename van het aantal hoogtemeters weghoudt uit de Strade. "De ondergrond is in mijn opinie ook veel sneller dan vorig jaar. Het gaat lastig zijn voor iedereen. Bij de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix vragen we ons ook af waarom die of die renner er niet is."

Parcourswijzigingen in voordeel Pogacar

Lees ook... Overtreft Pogacar die vorige rockster? "Opboksen tegen Van der Poel en Van Aert, niet tegen grijze muis"
In de Strade is er dan nog het gegeven dat de man die de laatste jaren het vaakst won een voordeel lijkt te hebben. "De parcourswijzigingen zijn wel perfect voor Tadej Pogacar." De kans is dus groot dat Pogacar zaterdag alleen recordhouder wordt.  

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Strade Bianche
Mathieu Van Der Poel
Fabian Cancellara
Tadej Pogacar

Meer nieuws

Overtreft Pogacar die vorige rockster? "Opboksen tegen Van der Poel en Van Aert, niet tegen grijze muis"

Overtreft Pogacar die vorige rockster? "Opboksen tegen Van der Poel en Van Aert, niet tegen grijze muis"

11:00
Van der Poel niet, Van Aert wel in Strade Bianche: Zonneveld legt grote verschil uit

Van der Poel niet, Van Aert wel in Strade Bianche: Zonneveld legt grote verschil uit

14:00
OFFICEEL: Broers Roodhooft halen crosstalent weg bij ploeg van Sven Nys

OFFICEEL: Broers Roodhooft halen crosstalent weg bij ploeg van Sven Nys

17:00
Moet Alpecin-Premier Tech spijt hebben van transfer? "Ze missen hem nu al"

Moet Alpecin-Premier Tech spijt hebben van transfer? "Ze missen hem nu al"

16:30
Mislukte UAE Tour van Evenepoel: Vingegaard geeft zijn ongezouten mening

Mislukte UAE Tour van Evenepoel: Vingegaard geeft zijn ongezouten mening

16:00
🎥 Van Aert heeft geestige plaagstoot in huis voor wielertoerist met Alpecin-truitje

🎥 Van Aert heeft geestige plaagstoot in huis voor wielertoerist met Alpecin-truitje

12:00
Sinds haar vertrek bij SD Worx-Protime: Vollering eerlijk over contact met Kopecky

Sinds haar vertrek bij SD Worx-Protime: Vollering eerlijk over contact met Kopecky

15:00
Ontzettend groot compliment voor het werk van Sven Vanthourenhout bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Ontzettend groot compliment voor het werk van Sven Vanthourenhout bij Red Bull-BORA-hansgrohe

13:30
Dumoulin heeft gemerkt hoe Van der Poel het hele peloton doet balen

Dumoulin heeft gemerkt hoe Van der Poel het hele peloton doet balen

09:00
Lodewyck behoudt het vertrouwen en voorspelt grootse prestaties van Evenepoel

Lodewyck behoudt het vertrouwen en voorspelt grootse prestaties van Evenepoel

12:30
Naesen trekt zijn conclusies na grapje van Van der Poel

Naesen trekt zijn conclusies na grapje van Van der Poel

08:00
Ex-renner overtuigd van hun impact: Evenepoel en Vermeersch geven Red Bull nieuwe impuls

Ex-renner overtuigd van hun impact: Evenepoel en Vermeersch geven Red Bull nieuwe impuls

10:00
Visma-ploegleider laat van zich horen over de twijfels rond Van Aert

Visma-ploegleider laat van zich horen over de twijfels rond Van Aert

08:30
Zware klap: na polsbreuken trekt sterke klassieke renner streep door droomkoers

Zware klap: na polsbreuken trekt sterke klassieke renner streep door droomkoers

07:30
📷 "Betekent toch iets": Pogacar krijgt enorme eer van de Strade Bianche

📷 "Betekent toch iets": Pogacar krijgt enorme eer van de Strade Bianche

05/03
Doet Movistar veel beter: Uijtdebroeks deelt opnieuw prikje uit aan Visma-Lease a Bike

Doet Movistar veel beter: Uijtdebroeks deelt opnieuw prikje uit aan Visma-Lease a Bike

07:00
Zijn opvolger bij Alpecin-Premier Tech? Del Grosso is eerlijk over Van der Poel

Zijn opvolger bij Alpecin-Premier Tech? Del Grosso is eerlijk over Van der Poel

20:00
📷 Van der Poel is gewaarschuwd: wereldkampioen Pogacar pakt stevig uit

📷 Van der Poel is gewaarschuwd: wereldkampioen Pogacar pakt stevig uit

05/03
Te veel blessures door valpartijen: Boonen doet duidelijke oproep aan de UCI

Te veel blessures door valpartijen: Boonen doet duidelijke oproep aan de UCI

21:30
Moet de concurrentie vrezen? Pogacar verklapt waar hij alleen wil rijden in Strade Bianche

Moet de concurrentie vrezen? Pogacar verklapt waar hij alleen wil rijden in Strade Bianche

20:30
Schrik van Pogacar? Niet alleen het parcours houdt Van der Poel weg uit Strade Bianche

Schrik van Pogacar? Niet alleen het parcours houdt Van der Poel weg uit Strade Bianche

05/03
Gevolgen voor vervolg van seizoen? Uijtdebroeks onthult impact van blessure

Gevolgen voor vervolg van seizoen? Uijtdebroeks onthult impact van blessure

19:00
Red Bull-BORA-hansgrohe onthult hoe Evenepoel grote invloed had op klassieke ploeg

Red Bull-BORA-hansgrohe onthult hoe Evenepoel grote invloed had op klassieke ploeg

18:30
Na jaren afwezigheid: Van Aert verklaart waarom hij Strade Bianche opnieuw rijdt

Na jaren afwezigheid: Van Aert verklaart waarom hij Strade Bianche opnieuw rijdt

18:00
Van Eetvelt kopman in Strade Bianche, Lotto-Intermarché incasseert ook weer tegenslag

Van Eetvelt kopman in Strade Bianche, Lotto-Intermarché incasseert ook weer tegenslag

05/03
Bakelants zegt waar het op staat over voorjaar van Van Aert: "Van 2020 geleden"

Bakelants zegt waar het op staat over voorjaar van Van Aert: "Van 2020 geleden"

05/03
Wout van Aert uit stevige twijfels voor de Strade Bianche

Wout van Aert uit stevige twijfels voor de Strade Bianche

05/03
Openingsweekend gemist: Soudal Quick-Step heeft nieuws over Jasper Stuyven

Openingsweekend gemist: Soudal Quick-Step heeft nieuws over Jasper Stuyven

05/03
Red Bull-BORA-hansgrohe veel beter in de klassiekers: Vermeersch wordt enorm geprezen

Red Bull-BORA-hansgrohe veel beter in de klassiekers: Vermeersch wordt enorm geprezen

05/03
Met Kopecky was het anders geweest: Beyen maakt Vollering en Niewiadoma met de grond gelijk

Met Kopecky was het anders geweest: Beyen maakt Vollering en Niewiadoma met de grond gelijk

05/03
"Daar moet je eerlijk in zijn...": De Lie krijgt de wind van voren na mislukt openingsweekend

"Daar moet je eerlijk in zijn...": De Lie krijgt de wind van voren na mislukt openingsweekend

05/03
"Kan gewoon niet": ex-renner ziet andere verklaring voor mislukte UAE Tour van Evenepoel

"Kan gewoon niet": ex-renner ziet andere verklaring voor mislukte UAE Tour van Evenepoel

05/03
Geen solo van Pogacar? Boonen verwacht enorme verrassing in Strade Bianche

Geen solo van Pogacar? Boonen verwacht enorme verrassing in Strade Bianche

05/03
'Geen Parijs-Nice, maar Uijtdebroeks voegt wel andere koers toe aan zijn programma'

'Geen Parijs-Nice, maar Uijtdebroeks voegt wel andere koers toe aan zijn programma'

05/03
"Zou me verbazen": Bakelants is bikkelhard over Van Aert

"Zou me verbazen": Bakelants is bikkelhard over Van Aert

05/03
"Compleet gestoord": Zonneveld vreest voor carrière van toptalent

"Compleet gestoord": Zonneveld vreest voor carrière van toptalent

05/03

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Tadej Pogacar Cian Uijtdebroeks Tom Boonen Gianni Vermeersch Tibor Del Grosso Arnaud De Lie Lotte Kopecky Jan Bakelants Thomas Pidcock Jordi Meeus Yves Lampaert Bobbie Traksel Axel Merckx Tim Van Dijke Sven Vanthourenhout Thijs Zonneveld Fabian Cancellara

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved