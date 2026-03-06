Moet Alpecin-Premier Tech spijt hebben van transfer? "Ze missen hem nu al"

Alpecin-Premier Tech zag deze winter heel wat renners vertrekken. Vooral één renner lijken ze al te hebben gemist in het openingsweekend.

Veel vertrekkers bij Alpecin-Premier Tech

Met onder meer Quinten Hermans en Xandro Meurisse (Pinarello-Q36.5), Fabio Van den Bossche (Soudal Quick-Step), Timo Kielich (Visma-Lease a Bike) en Robbe Ghys (Decathlon-CMA CGM) vertrokken heel wat renners bij Alpecin-Premier Tech.

Het grootste verlies was waarschijnlijk dat van Gianni Vermeersch, die naar Red Bull-BORA-hansgrohe trok. "Alpecin-Premier Tech mist hem nu al", zegt Patrick Broe bij Lanterne Rouge Cycling Podcast.

Wordt vertrek Vermeersch bij Alpecin-Premier Tech onderschat?

"Ik denk dat dat klopt", bevestigt Benji Naesen. "Hij was al relatief goed de voorbije week." Onder meer in de Ename Samyn Classic was Vermeersch actief door mee te schuiven in een grote groep van zo'n vijftien renners.

"Dat is wat Alpecin-Premier Tech op dit moment mist. In Kuurne-Brussel-Kuurne had Vermeersch misschien ook wel de positie van Philipsen kunnen oplossen. Hij is een erg waardevolle renner", stelt Broe. "De waarde van een ervaren knecht valt niet te onderschatten."

"Het is niet dat hij verantwoordelijk is voor al het succes van Red Bull-BORA-hansgrohe in de klassiekers", stelt Naesen. "Al heeft hij wel een belangrijke rol gespeeld in de zege van Meeus in de Ename Samyn Classic."