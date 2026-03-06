Van Aert is het niet eens met Van der Poel én zegt wanneer hij tevreden zal zijn

Wout van Aert staat opnieuw aan de start van de Strade Bianche, voor het eerst sinds 2021. Van Aert is het dan ook niet helemaal eens met Mathieu van der Poel dat de wedstrijd te zwaar is geworden voor klassieke renners.

De Strade Bianche was een van de enige wedstrijden waar klassieke renners en klimmers samen aan de start stonden en elkaar het vuur aan de schenen legden. Tot het parcours in 2024 zwaarder werd gemaakt.

Van Aert niet helemaal eens met Van der Poel

Mathieu van der Poel stond sinds 2023 dan ook niet meer aan de start, Wout van Aert wilde graag voor het eerst sinds 2021 nog eens aan de start staan. Hij is het dan ook niet helemaal eens met Van der Poel dat de Strade Bianche te zwaar is voor klassieke renners.

"Misschien wel, maar het blijft een super mooie wedstrijd. Vorig jaar heb ik in de Giro gemerkt dat gravel me goed ligt, ook al was die etappe makkelijker dan de Strade", verwijst Van Aert bij Sporza naar de negende etappe die hij won.

Welke ambities heeft Van Aert in de Strade Bianche?

Dat Van Aert vier jaar niet aan de start stond, was ook niet helemaal gepland. Het is altijd zijn bedoeling geweest om weer aan de start te staan. Door omstandigheden heeft het gewoon lang geduurd.

Van Aert zal wel met twijfels aan de start staan, want vorige week was hij nog ziek. "Ik wil de finale rijden en ik wil het gevoel hebben dat ik in koers heb gezeten", zegt hij over zijn ambities.