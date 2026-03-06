Weinig vertrouwen in Van Aert: Gilbert zegt welke Belg beter zal doen in Strade Bianche

Weinig vertrouwen in Van Aert: Gilbert zegt welke Belg beter zal doen in Strade Bianche
Wout van Aert komt nog eens aan de start van de Strade Bianche. Philippe Gilbert ziet hem echter niet als de Belg die het hoogste zal eindigen.

Sinds 2021 reed Wout van Aert de Strade Bianche niet meer, maar op zijn vraag staat de Italiaanse gravelkoers weer op zijn programma. Vorig jaar won Van Aert nog een etappe in de Giro, die deels over het parcours van de Strade Bianche ging. 

Wat kan Van Aert in de Strade Bianche?

En bij zijn vier deelnames deed Van Aert het altijd goed. Hij werd derde in 2018 en 2019, in 2020 won Van Aert en in 2021 werd hij vierde. Toch twijfelt Philippe Gilbert of Van Aert opnieuw zo hoog mag mikken dit jaar. 

In de Ename Samyn Classic leek Van Aert dinsdag wel goed te zijn, maar qua niveau is er nog altijd een groot verschil met de Strade Bianche. "Ik zet Van Aert zeker niet bij de mogelijke winnaars", zegt hij bij Het Nieuwsblad

Wordt Van Eetvelt beste Belg in Strade Bianche?

Gilbert twijfelt zelfs of Van Aert ook de beste Belg zal zijn. "Dan schat ik Lennert Van Eetvelt hoger in bij de Belgen", zegt de winnaar van 2011. Van Eetvelt heeft ook twee voordelen op Van Aert. 

Lees ook... Van Aert is het niet eens met Van der Poel én zegt wanneer hij tevreden zal zijn
Hij liet zich bergop al zien in de UAE Tour en heeft duidelijk een goede vorm te pakken en vorig jaar was hij ook al negende in de Strade Bianche. Gilbert ziet Van Eetvelt dan ook meedoen voor de top vijf. 

