OFFICEEL: Broers Roodhooft halen crosstalent weg bij ploeg van Sven Nys

Alpecin-Premier Tech heeft de komst van David Haverdings (21) aangekondigd. De Nederlander was tot voor kort aan de slag bij de veldritploeg van Sven Nys.

Begin februari waren er al geruchten over een overgang van David Haverdings van Baloise Verzekeringen - Het Poetsbureau Lions naar Alpecin-Premier Tech. De transfer is nu ook helemaal rond. 

Haverdings van Nys naar Roodhooft

Alpecin-Premier Tech heeft op hun sociale media aangekondigd dat Haverdings met onmiddellijke ingang de overstap maakt naar de Belgische ploeg. Hij zal uitkomen voor het opleidingsteam van Alpecin-Premier Tech. 

"Het voelt speciaal om voor Alpecin-Premier Tech te mogen koersen", zegt Haverdings. "Ik wil hier verder groeien en de best mogelijke renner worden. Ik denk dat deze ploeg daar de perfecte plek voor is. Ik kijk heel erg uit naar wat er gaat komen."

Resultaten Haverdings veldrijden en weg

Haverdings was in het veld actief bij de ploeg van Sven Nys en was er vorig seizoen een van de beste beloften. Hij won vier van de zes manches in de Wereldbeker en stak ook de eindzege op zak. Op het WK werd Haverdings wel pas 14de. 

Ook op de weg liet Haverdings in 2025 al mooie dingen zien. Zo werd hij bij de profs zesde in Dwars door het Hageland, bij de beloften werd Haverdings 19de op het Europees kampioenschap. 

