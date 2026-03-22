🎥 Unieke beelden onthullen hoe Pogacar na zijn val weer in koers in werd gebracht

Tadej Pogacar en UAE Team-Emirates-XRG mochten gisteren nog maar eens vieren. De Sloveen won zijn vierde van de vijf monumenten en dat leverde bijzonder beelden op vanuit de volgwagen.

Pogacar kwam kort voor de Cipressa ten val, maar zat in een mum van tijd weer voorin. Onder impuls van de wereldkampioen werd daarna Mathieu van der Poel overboord gegooid. Enkel Tom Pidcock kon volgen.

Unieke beelden van de triomf van UAE

Terwijl in de achtergrond Wout van Aert op komst was, sprintten Pogacar en Pidcock om de zege. Het was uiteindelijk de Sloveen die het haalde, na een rollercoaster van emoties.

Dat wordt ook duidelijk als we enkele unieke beelden van Velon CC bekijken op Instagram. Daarin zien we hoe Pogacar aan de volgwagen van UAE Team-Emirates-XRG vertelt dat hij na zijn val zwaar geraakt is aan de knie.

We zien ook hoe enkele ploegmaats daarna een belangrijke rol speelden. Isaac del Toro was het speerpunt voorin, terwijl Brandon McNulty zijn kopman naar opnieuw naar de kop van de koers bracht.

Tot slot mocht ook de vreugde-uitbarsting na de sprint uiteraard niet ontbreken. Geniet hieronder mee van de rollercoaster van emoties bij UAE:



