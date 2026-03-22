De Cauwer spreekt klare taal over Van Aert en Van der Poel na Milaan-Sanremo

José De Cauwer heeft toch een aantal verrassende dingen kunnen vaststellen. Wout van Aert eindigde hoger dan velen verwacht hadden in Milaan-Sanremo en bij Mathieu van der Poel was het het omgekeerde.

In zijn analyse bij Sporza laat De Cauwer er geen twijfel over bestaan. Dit is enorm bemoedigend voor Van Aert met het oog op de volgende klassiekers. Zelf gaf Van Aert dit vooral aan als pleziertje voor de Belgische pers. "Deze prestatie gaat hem ongelooflijk veel deugd doen. Een podium in Milaan-Sanremo moet hem moed geven."

Op het moment dat Pogacar demarreerde, was Van Aert na hun gezamenlijke val nog niet terug in het peloton. Wat als Pogacar na zijn aanval alleen kwam te zitten, zonder steun van Pidcock en Van der Poel? "Dan redt hij het niet", is De Cauwer zeker van zijn stuk. "Van der Poel heeft in dat tussenstuk die mannen een dienst bewezen."

De Cauwer nuanceert teken van zwakte bij Van der Poel

Weinigen voorspelden dat Van der Poel moest lossen op de Poggoi. Is dit een barstje in zijn pantser? "Ik zou er niet op rekenen. Het draait hier om de inspanning tijdens de inspanning", benadrukt De Cauwer. "Van der Poel pakte uit met een felle move om het peloton alleen voorbij te rijden. Daarna is hij nerveus naar voren gestormd."

In elk geval heeft deze Milaan-Sanremo aangetoond dat het geluk soms aan een zijden draadje hangt. "Daarom ben ik benieuwd wat de impact is voor Van der Poel. Hij zou de eerste renner niet zijn die enkele dagen na een val begint te sukkelen met kwaaltjes." Dat wens je niemand toe. "Laten we hopen dat dat niet het geval is."

Renners moeten schade opmeten na crashes

Voor iedereen die ten val gekomen is in Milaan-Sanremo is de eerste opdracht om de schade op te meten en zo goed mogelijk te herstellen. Voor wie de E3 Saxo Classic rijdt, loert de volgende koers wel al snel om de hoek.