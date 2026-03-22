Eddy Merckx reageert voor het eerst op de relatie van zoon Axel en Lotte Kopecky

Eddy Merckx wenst het beste voor zijn zoon Axel en Lotte Kopecky, die bij elkaar het geluk gevonden hebben. Kopecky gaat sinds zaterdag door het leven als winnares van Milaan-Sanremo.

VTM NIEUWS mocht erbij zijn toen Merckx naar de mannenwedstrijd van Milaan-Sanremo keek op televisie, gewonnen door Tadej Pogacar. Eerder op de dag had Merckx ook al naar de vrouwenkoers gekeken. "Door het feit dat Axel verkering heeft met Lotte, kijk je automatisch naar die wedstrijden. Je leeft ermee mee", bekent Eddy.

In januari van dit jaar raakte het bekend dat Lotte Kopecky en Axel Merckx het beste hebben. Eddy Merckx heeft zich er sindsdien nog niet publiekelijk over uitgelaten. Dat doet hij nu wel en hij wenst hen allebei het allerbeste toe. "Je hoopt natuurlijk voor uw zoon het beste en voor Lotte ook." Dat zullen ze allebei met veel plezier vernemen.

Eddy Merckx supporter van Lotte Kopecky

Hun het beste wensen, dat doet Eddy zowel op relationeel vlak als op sportief vlak. Hij kan niet onder stoelen of banken steken dat hij de carrière van Kopecky nu nog meer op de voet volgt. "Je wordt automatisch een beetje supporter." Die supporter is aan het feest na de zeges van Kopecky in Nokere Koerse en Milaan-Sanremo.

Ondertussen is het wel vanzelfsprekend waar de 80-jarige Merckx voor zichzelf het meest op hoopt: een goede gezondheid. Hij heeft het laatste jaar al heel wat operaties achter de rug en heeft zelfs een kleine beroerte gekregen. Gelukkig is hij er weer bovenop gekomen: ze krijgen 'De Kannibaal' duidelijk niet zomaar klein.

Merckx wil weer kunnen fietsen

Merckx hoopt ook nog altijd dat hij binnen een paar maanden opnieuw zal kunnen fietsen. De liefde voor de fiets laat hem niet los. Dat zal er niet minder op worden nu zijn zoon een relatie heeft met een van de beste wielrensters uit het vrouwenpeloton.