Mathieu van der Poel oogst bewondering: "Hoe is het mogelijk?"

Ondanks een minder hoge notering dan verwacht heeft Mathieu van der Poel de monden doen openvallen in Milaan-Sanremo. Hij maakte indruk met zijn inhaalrace en het karakter om nog mee te sprinten.

Wie over die inhaalrace van Van der Poel kan getuigen, is Mike Teunissen. Na de val in Imperia belandde de renner van XDS Astana in de groep van Van der Poel die in de achtervolging zat op het peloton. Tijdens de enorm snelle beslissing van de Cipressa kreeg Teunissen het hard te verduren door het gebeuk van de Alpecin-mannen.

Van der Poel zelf imponeerde ook. "En dan beginnen we aan de Cipressa, rijden we zo hard als dat we kunnen en dan heeft hij in één kilometer al twintig seconden dicht gereden. En zit ie helemaal vooraan: hoe is het mogelijk?" Teunissen bekent in zijn reactie bij In De Leiderstrui eerlijk dat hij met Van der Poel niet meekon.

Teunissen kwam daarna in de groep van Van Aert en Jorgenson terecht. "En die reden het alsnog terug met zijn tweeën. En toen zat ik wel in het peloton, wat dan een meevaller was. Eigenlijk was ik eerder nog verbaasd dat we Mathieu terugpakten dan dat ik had verwacht dat we die anderen nog zouden pakken", moet Teunissen toegeven.

Hij zag zijn landgenoot zich niet bij de zaken neerleggen. Van der Poel deed er nog alles aan om er voor zijn ploeg een ereplaats uit te halen, ondanks de inspanningen die hij al geleverd had. "Wat dan nog straf is: Mathieu wordt dan in het slot gegrepen, maar heeft nog wel de zinnigheid om top tien te sprinten. Dat is wel karakter, hoor."

Teunissen reed zelf x aantal plaatsen achter Van der Poel over de streep, goed voor een veertiende plaats in de uitslag. Zijn respect voor Van der Poel is alleen maar gestegen na wat hij van op de eerste rij heeft kunnen aanschouwen.  

