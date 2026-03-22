Naam van Van der Poel valt opnieuw: drievoudig Belgisch winnaar kijkt al uit naar Ronde van Vlaanderen

Het ene Monument is pas achter de rug of er wordt al naar het volgende uitgekeken. Van der Poel zal ook in de Ronde van Vlaanderen heel wat schijnwerpers op zich gericht krijgen.

Die deelt hij met Tadej Pogacar in de grootste eendagskoersen. Daar verandert de uitkomst van Milaan-Sanremo niets aan. Van der Poel moest deze keer zijn meerdere erkennen in Pogacar (en Pidcock). Sommigen vrezen voor een afslachting, maar evengoed zien we Mathieu van der Poel in de Ronde van Vlaanderen rechtveren.

Eric Leman, zelf drievoudig winnaar, blikt in De Zondag al vooruit naar Vlaanderens Mooiste. Uiteraard wordt hem gevraagd om een winnaar te tippen. "Pogacar of Mathieu", geeft Leman een begrijpelijk antwoord. "Of heel misschien een lachende derde." Die zal dan toch wel bijzonder sterk voor de dag moeten komen. Dat is nu al duidelijk.

Pogacar vs generatie Merckx

Aangezien hij die twee namen noemt, heeft Leman duidelijk veel respect voor Pogacar en Van der Poel. Wat Pogacar laat zien, spreekt toch in het bijzonder tot de verbeelding. "Ik weet dat het niet mogelijk is, maar ik zou Pogi graag eens tegen mijn generatie zien koersen. Freddy Maertens, Merckx, mezelf. Met hetzelfde materiaal..."

"Ik weet niet of hij ook zo makkelijk zou wegrijden", bedenkt Leman zich. In Milaan-Sanremo heeft Pogacar zijn klasse alleszins nog eens geëtaleerd. Leman won zelf de Ronde van Vlaanderen in 1970, 1972 en 1973. Als Pogacar straks ook voor een derde keer triomfeert, komt hij dus op gelijke hoogte van Leman in de geschiedenis.

Van der Poel won al drie keer

Toch wat de geschiedenis van de Ronde van Vlaanderen betreft. Op zondag 5 april zal blijken of Van der Poel Pogacar wel de baas kan in de klassieker die Van der Poel zelf al drie keer won. Van der Poel won dus al even vaak als Leman.