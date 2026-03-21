🎥 Pogacar valt zwaar, maar is toch de sterkste in Milaan-Sanremo, Van Aert knokt zich naar podium

Tadej Pogacar heeft een onwaarschijnlijke Milaan-Sanremo gewonnen. De wereldkampioen klopte in de sprint Tom Pidcock, Wout van Aert reed nog weg uit de achtervolgende groep en werd derde. Mathieu van der Poel kraakte op de Poggio.

De eerste uren van 117de editie van Milaan-Sanremo was het beeld telkens hetzelfde. Een vlucht van negen renners kreeg enkele minuten voorsprong, op kop van het peloton beukte Silvan Dillier (Alpecin-Premier Tech) op kop.

Zo'n 200 kilometer reed de ploegmaat van Van der Poel op kop, daarna nam met Novak een ploegmaat van Pogacar over. In vliegende vaart ging het naar de Cipressa, tot er op zo'n 32 kilometer van de streep werd gevallen.

Van Aert en Pogacar vallen voor de Cipressa

Pogacar ging tegen de grond en ook Van Aert, Pellizzari en Jorgenson werden meegesleurd in de val. Iedereen kon snel weer vertrekken, maar Pogacar moest in aanloop naar de Cipressa achtervolgen.

Ook Van der Poel was tegen de grond gegaan, maar begon net toch nog net vooraan aan de Cipressa. Pogacar kwam aan de voet aansluiten en stormde naar voren. McNulty zette zich op kop, Del Toro nam over en deed een lead-out.

Pogacar versnelde op zo'n twee kilometer van de top, enkel Pidcock en Van der Poel konden volgen. Lidl-Trek zette zich in de achtervolging op kop voor Pedersen, het verschil was zo'n halve minuut na de Cipressa.



Van der Poel lost op de Poggio, Pogacar klopt Pidcock in de sprint

Tussen de Cipressa en Poggio kwam een groep met Van Aert weer aansluiten en begon ook Visma-Lease a Bike weer mee te draaien. De drie leiders begonnen zo met minder dan tien seconden voorsprong aan de Poggio.

Op die Poggio moest Van der Poel verrassend lossen, Pidcock kon de aanvallen van Pogacar wel beantwoorden. Met z'n tweeën gingen ze naar de streep, Van Aert was nog weggereden uit de achtervolgende groep.

Pidcock kwam niet meer uit het wiel van Pogacar in de laatste twee kilometer. Pogacar begon op kop aan de sprint, Pidcock kwam nog langszij maar strandde op een half wiel. Van Aert hield stand en werd derde.

March 21, 2026