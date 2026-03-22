Pogacar heeft daags na Milaan-Sanremo een emotionele boodschap voor onder anderen MVDP en Van Aert

Tadej Pogacar vulde gisteren nog maar eens een gat op zijn rijkgevulde palmares. De Sloveen won Milaan-Sanremo in de sprint tegen Tom Pidcock en komt daags nadien met een emotionele boodschap.

Pogacar toonde gisteren nog maar eens wat voor een fenomeen hij is. De ster van UAE Team-Emirates-XRG herstelde van een val en had nog genoeg energie in de tank om een sterke Tom Pidcock te kloppen in de sprint.

Het was duidelijk een emotionele zege voor Pogacar, die een dag later in de pen kruipt op Instagram. "Het is zo moeilijk om iets te schrijven na zo’n emotionele rollercoaster gisteren", schrijft hij.

Pogacar richt zich tot ploegmaats en concurrenten

"Ik kan niet uitdrukken hoe dankbaar ik ben dat ik omringd word door geweldige mensen die me door alle ups en downs heen steunen. Gisteren was anders: ik weet niet precies waarom, maar zonder bepaalde mensen had ik het gisteren moeilijk gehad om de dag door te komen."

Hij doelt daarmee op zijn ploegmaats, waaronder Florian Vermeersch en Isaac del Toro. Hij richt zich ook tot de fans en vertelt dat hij hun aanmoedigingen langs de weg enorm waardeert.

Ook enkele grote concurrenten komen aan bod: "Speciale vermelding voor Tom Pidcock, Mathieu van der Poel en Wout van Aert, het was een eer om met jullie te strijden."



